Burkina Faso: Cas de VDP coupables de comportements indelicats - De la nécessité d'approfondir les enquêtes de moralité

Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) doivent désormais remettre tenues militaires, armes et motos, avant tout déplacement privé. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué rendu public le 20 février dernier, expliquant que certains de ces supplétifs civils de l'Armée burkinabè, recrutés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, utiliseraient ces équipements à des fins criminelles.

En effet, selon la note du ministère, des VDP, pour leurs déplacements privés dans les villes et localités du pays, se mettent en tenues militaires avec armes et motos de service. Profitant ainsi de cette couverture, certains commettent des «exactions» et se livrent à des «comportements indélicats». Cela dit, la décision du ministère de la Défense vient donc à point nommé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait urgence à agir. Car, ces pratiques qu'il faut dénoncer avec force et vigueur, n'honorent aucunement nos forces combattantes.

Pire, elles pourraient même les discréditer aux yeux des populations dans un contexte où on appelle à la collaboration avec ces dernières pour lutter contre les groupes armés terroristes dans notre pays. Il faut donc saluer cette mesure qui est la preuve d'une autocritique menée au niveau des forces combattantes qui ont ainsi décidé de rectifier le tir dans le but de préserver la nécessaire confiance avec les populations civiles dans le cadre de la guerre engagée contre les terroristes.

Une véritable introspection s'impose

Maintenant que la mesure a été prise, il faut veiller à son application. Pour ce faire, les autorités militaires doivent faire montre de fermeté et sévir comme elles ont toujours su le faire face à des actes et comportements aux antipodes des valeurs de l'Armée. On se rappelle, en effet, la radiation, début février, de quatre éléments des Forces armées nationales qui se seraient rendus coupables de fautes jugées particulièrement graves, allant du trafic d'armes à l'escroquerie, vol et recel de matériels appartenant à l'Armée.

Cela dit, au-delà de cette décision sommant les VDP de remettre leurs équipements avant tout déplacement privé, une véritable introspection s'impose. Parce que, de toute évidence, ces agissements dont certains de ces supplétifs de l'Armée se sont rendus coupables, posent problème. On pourrait même se demander si le processus qui encadre le recrutement de ces bénévoles, est rigoureusement suivi jusqu'au bout, surtout quand on sait que les différents candidats sont notamment soumis à une enquête de moralité.

Sans remettre en cause toute la procédure de recrutement des VDP, moi, fou, je voudrais souligner la nécessité d'approfondir les enquêtes de moralité en vue de s'assurer de la probité de chacun des éléments retenus à l'issue des enrôlements. C'est un préalable qui pourrait permettre d'éviter tout comportement ou acte contraire à la discipline militaire si chère à la Grande muette.