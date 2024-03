Maroc: Journée mondiale de la protection civile - La Direction générale de la protection civile organise des journées 'portes ouvertes'

Rabat — Des journées "portes ouvertes" seront organisées au niveau des Unités territoriales de la Direction générale de la protection civile à travers le Royaume, à l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile célébrée vendredi.

Le programme de célébration comprend des manifestations variées dont la présentation de la logistique déployée lors des diverses opérations d'interventions et l'exécution de manoeuvres et de démonstrations en matière de secours, de sauvetage et d'extinction des incendies, indique la Direction générale de la Protection civile dans un communiqué.

Il s'agit aussi de l'animation de séances de sensibilisation des écoliers et des étudiants aux différents risques de la vie courante avec la projection de capsules d'information pour inculquer la culture du risque, gage d'une population résiliente, ajoute le communiqué.

La journée sera placée cette année sous le thème "Les technologies innovantes au service de la Protection civile", retenu par l'Organisation internationale de la protection civile, rappelle la même source, notant que ce thème donne lieu à une réflexion sur les stratégies mises en oeuvre par la Protection civile afin de renforcer son dispositif opérationnel pour une réaction adaptée en cas d'événement majeur dans l'objectif final de protection des populations et des biens.

Les catastrophes naturelles, induites manifestement par les changements climatiques, deviennent de plus en plus complexes, plus récurrentes et intenses, relève le communiqué, ajoutant que la gouvernance de ces événements exige des divers intervenants de repenser les capacités et les moyens d'anticipation, de réduction et de lutte y afférentes.

Dans cette perspective, souligne-t-on, la recherche scientifique dans le domaine de la technologie met à la disposition des acteurs de la Protection civile des solutions innovantes qui leur permettent d'améliorer la réactivité et de gagner en efficacité opérationnelle lors de situations d'urgence.

Pour accomplir au mieux les missions d'assistance et de secours qui leur incombent, les services de Protection civile font appel à des moyens de technologie de pointe, notamment les terminaux de communication satellitaires, intégrés dans les "véhicules Postes de commandement" qui offrent aux intervenants une connectivité en terrains isolés non couverts par les réseaux terrestres.

Ces technologies de pointe englobent aussi les drones utilisés dans la recherche et l'exploration sur des sites inaccessibles lors des feux de forêts ou d'effondrements, le sonar de détection multifaisceaux pour la localisation des corps sous l'eau, ainsi que d'autres moyens dotés de logiciels de nouvelle génération tels que le système d'information géographique (SIG) ou le simulateur feux de forêts, explique-t-on.