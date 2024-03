Ethiopie: Le pays souligne l'importance de l'AfCFTA pour la création d'un écosystème commercial panafricain plus fort et plus inclusif

<strong>Addis Ababa — La Mission permanente de l'Éthiopie à Genève a souligné l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) pour créer un écosystème commercial panafricain plus fort et plus inclusif.

L'ambassadeur Tsegab Kebebew, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations unies à Genève, a présenté un exposé sur le thème "Projets et dynamiques régionaux ayant une portée panafricaine" lors de la réception du Nouvel An des ambassadeurs organisée par le Swiss Africa Business Circle (SABC) le 28 février 2024 à Berne, en Suisse.

Le discours de l'ambassadeur s'est concentré sur l'Agenda 2063, le cadre stratégique à long terme de l'Union africaine pour un développement inclusif et durable, en tant que plan directeur pour la transformation du continent.

Dans son discours, l'ambassadeur Tsegab a souligné l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en tant que projet phare à fort impact de l'UA 2063 afin de créer un écosystème commercial panafricain plus fort et plus inclusif.

Il a noté que la ZLECA nécessite une coordination globale, une harmonisation et une intégration progressive, ce qui est mieux réalisé par les communautés économiques régionales (CER).

À cet égard, le représentant permanent a fourni des explications détaillées sur les principaux projets régionaux de l'IGAD, dont l'Éthiopie est l'un des principaux partenaires.

M. Tsegab a également évoqué le corridor Addis-Djibouti, le commerce régional de l'énergie entre les pays d'Afrique de l'Est et le projet de corridor Lamu Port-Soudan du Sud-Éthiopie-Transport (LAPSSET), dans lequel l'Éthiopie est une partie prenante importante.

Selon l'ambassadeur, ces initiatives soutiennent les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui visent à stimuler le développement socio-économique, à réduire la pauvreté et à renforcer la connectivité et la compétitivité de l'Afrique dans l'économie mondiale.