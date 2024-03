Afrique de l'Est: Le Premier ministre Abiy arrive en Tanzanie pour une visite officielle de travail

<strong>Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé aujourd'hui à Dar Es Salaam, en Tanzanie, pour une visite officielle de travail, selon le bureau du Premier ministre.

Rappelons que le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew quittent Nairobi, au Kenya, cet après-midi, à l'issue d'une visite d'État de deux jours.

Au cours de cette visite officielle de deux jours au Kenya, le Premier ministre Abiy a été officiellement accueilli par le Président William Ruto à la State House Kenya et a discuté de nombreuses questions bilatérales et régionales, a-t-on indiqué.

En outre, les deux dirigeants ont discuté des relations historiques profondes et des liens économiques entre l'Éthiopie et le Kenya et ont exprimé leur engagement à renforcer leur coopération.

Cette visite marque un tournant dans le renforcement des liens diplomatiques et économiques et promet une collaboration accrue entre l'Éthiopie et le Kenya à l'avenir, a déclaré le bureau du Premier ministre.