Ethiopie: Le ministre des finances s'entretient avec le directeur général adjoint de l'UNICEF

<strong>Addis Ababa — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a eu aujourd'hui une discussion fructueuse avec le directeur général adjoint de l'UNICEF pour l'action humanitaire et les opérations d'approvisionnement, Edward Chaiban.

La réunion s'est concentrée sur le développement actuel de l'Éthiopie et les questions humanitaires, ainsi que sur les efforts en cours pour répondre aux défis urgents dans le pays, selon le ministère des Finances.

Les deux parties se sont mises d'accord sur la nécessité pour les partenaires internationaux de réagir rapidement et à plus grande échelle aux chocs liés au climat, à la sécheresse et aux besoins humanitaires qui en découlent.

M. Chaiban a réitéré l'engagement de l'UNICEF à contribuer à créer une dynamique de soutien international aux efforts de l'Éthiopie en faveur de la stabilité et de la reprise, et à répondre aux besoins humanitaires et de développement de manière globale.