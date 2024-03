Ethiopie: Le pays devrait se concentrer sur le bassin du Nil bleu et la mer Rouge - Directeur exécutif du Foreign Affairs Institute

<strong>Addis Ababa — Le bassin du Nil bleu (Abay) et la mer Rouge devraient être au centre des préoccupations de l'Éthiopie, car ils sont essentiels à son développement et à la coopération régionale, a déclaré Jafar Bedru, directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères.

Un livre rédigé par l'Institut des affaires étrangères, Walta Media and Communication Corporate et la bibliothèque Abrehot, intitulé "Yehulet Wehawotch Abiy Strtaegy" (La stratégie des deux eaux), a été lancé aujourd'hui.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, Jafar Bedru, directeur exécutif du Foreign Affairs Institute, a déclaré que l'Éthiopie devrait se concentrer sur le bassin du Nil bleu et la mer Rouge.

Soulignant la corrélation historique entre les réalisations de l'Éthiopie et sa proximité avec les ressources en eau, il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur ces ressources en eau et de les exploiter pour le développement national et la coopération régionale.

Le livre "traite du bassin de l'Abay et de la région de la mer Rouge. Sur la base d'études historiques, économiques, juridiques et géopolitiques, nous sommes parvenus à la conclusion que ces masses d'eau devraient être au centre de nos préoccupations. L'eau devient plus que jamais une ressource précieuse", a souligné le directeur exécutif.

Dans le cadre de cette stratégie, l'ouvrage envisage la construction d'infrastructures reliant les pays de la région afin qu'elles puissent servir de catalyseur pour sortir la région d'un cycle de conflits et l'orienter vers un avenir de développement et d'intégration.

Les idées de ce livre sont particulièrement pertinentes dans le contexte actuel de l'Éthiopie, où des projets hydrauliques sont entrepris avec succès et où un protocole d'accord a été signé avec le Somaliland pour l'accès à la mer.

Cet ouvrage de 150 pages en langue amharique offre une perspective nouvelle, invitant l'Éthiopie à élargir son orientation stratégique vers une approche globale de l'utilisation des ressources en eau et du développement centré sur la mer Rouge, au bénéfice du pays et de l'ensemble de la région.