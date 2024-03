Ethiopie: Le forum souligne la nécessité d'accorder la priorité aux compétences, à l'emploi des jeunes et à la création d'emplois

<strong>Addis Ababa — Le 5e forum ministériel sur les migrations a souligné la nécessité d'accorder la priorité aux compétences, à l'emploi des jeunes et à la création d'emplois, ainsi qu'à l'harmonisation d'un cadre réglementaire sur les migrations régulières.

Le Forum ministériel régional sur les migrations (RMFM) sur l'harmonisation des politiques de migration de main-d'oeuvre sous le thème "Exploiter le pouvoir des voies de migration régulière pour l'emploi des jeunes" : "Exploiter le pouvoir des voies de migration régulière pour l'emploi des jeunes, le développement des compétences et l'économie verte" s'est achevé aujourd'hui.

À cette occasion, le ministre d'État chargé du travail et des compétences, Teshale Berecha, a déclaré que le RMFM était devenu un espace vital de consultation et de collaboration dans le domaine de la migration de main-d'oeuvre.

L'éducation est au coeur de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et constitue une force catalytique pour accélérer la mobilité de la main-d'oeuvre basée sur les compétences, digne et régulière dans notre région, à travers le continent et au-delà, a-t-il ajouté.

Selon lui, le thème s'aligne non seulement sur la question bien connue de l'explosion de la population des jeunes en Afrique, mais fait également écho aux préoccupations des décideurs politiques concernant l'exploitation du dividende démographique de l'Afrique pour un avenir durable.

%

Un cinquième de la jeunesse mondiale réside sur notre continent et, d'ici à 2030, la population en âge de travailler atteindra 600 millions de personnes, dont près de 40 % seront des jeunes, a déclaré M. Teshale, ajoutant que cela représente une occasion en or, car plus d'un demi-milliard de personnes formées et autonomes peuvent potentiellement stimuler le développement de notre continent.

Le ministre d'État a souligné que "la dure réalité, cependant, est le chômage alarmant, en particulier chez les jeunes (11,2 %) par rapport aux adultes (6,7 %).

"Un tel défi peut être partiellement relevé si nous nous concentrons, par exemple, sur la transformation de nos systèmes d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) afin de renforcer nos capacités à mettre en oeuvre divers programmes de renforcement des capacités visant à promouvoir la mobilité fondée sur les compétences", a-t-il précisé.

Le chef de mission de l'OIM en Éthiopie, Abibatou Wane Fall, a déclaré pour sa part que l'ampleur et la portée des réformes entreprises, ainsi que les progrès réalisés individuellement et collectivement, démontrent l'importance de la migration de la main-d'oeuvre et de ses corollaires pour tous les États membres.

Les compétences, l'emploi des jeunes et la création d'emplois sont au centre des priorités politiques des pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique, a-t-elle souligné, avant d'ajouter : "Par exemple, en Éthiopie, le marché du travail doit absorber environ 2 millions de nouveaux arrivants chaque année."

"La création d'emplois durables et l'emploi des jeunes sont une priorité, et le gouvernement éthiopien s'est lancé dans des réformes ambitieuses pour promouvoir le développement des compétences, améliorer la création d'emplois, promouvoir l'environnement des affaires, développer la migration de la main-d'oeuvre et surtout engager la diaspora pour le transfert de connaissances, de compétences et de technologies", a salué le chef de mission.

Selon elle, le RMFM constitue une plateforme efficace pour la coopération interétatique, un modèle pour la coopération multilatérale africaine en matière de migration, et un véhicule pour faire avancer des solutions innovantes basées sur une expérience et des priorités partagées, ainsi que sur des objectifs convenus.