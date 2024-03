Algérie: Protection civile - De nouvelles structures appelées à améliorer les missions d'intervention dans le Sud du pays

OUARGLA — Le secteur de la protection civile (PC) des wilayas du Sud du pays a été renforcé par de nouvelles structures susceptibles de consolider et d'améliorer les missions d'interventions des services de la protection de civile, ont indiqué jeudi des responsables du secteur dans le cadre des activités commémoratives de la journée mondiale de la protection civile (1 mars), placée cette année sous le signe "Les technologies innovantes au service de la protection civile".

Dans la wilaya de Djanet, ce corps constitué a été consolidé par quatre projets d'extension de la couverture du territoire de la wilaya y compris les zones enclavées consistant en la réalisation d'une unité secondaire, d'un poste avancé au niveau de la communes de Bordj El-Houas et la localité frontalière de Tinelkom, appelés à faciliter les opérations d'intervention et de secours des citoyen, notamment lors des accidents de la circulation, a indiqué le responsable de la cellule de communication de la PC de Djanet, le capitaine Chiboub Guifel.

Le secteur de la protection civile de la wilaya de Béchar s'est vu accorder ces dernières années de nouvelles opérations de développement en vue de déployer ses services et moyens d'intervention à travers les différentes régions urbaines et rurales.

Il s'agit notamment de la réalisation d'un poste avancé à Bechar-nouvelle, Sud du chef-lieu de Béchar, d'une unité de secours au niveau de la zone urbaine de Tighaliyine, Nord de Béchar, en sus de la projection, à horizon 2025, d'un projet de réalisation et d'équipement d'un poste avancé sur la RN-9 reliant la commune de Taghit et le chef-lieu de la wilaya, et une structure similaire sur la route communale reliant Béchar à la daïra de Lahmar, ainsi que la concrétisation d'une unité secondaire à Béchar, a indiqué le chef de service de la prévention et des structures à la direction de la protection civile, le capitaine Aïssa Benabid.

%

L'évènement a donné lieu dans les wilayas d'Ouargla, El-Meghaïer et Touggourt, à diverses festivités mettant en relief les activités et missions assumées par ce secteur, en plus de la mise sur pied des expositions sur les équipements modernes et moyens utilisés par les éléments de la protection civile, ainsi que l'organisation de cérémonies de remise des titres et grades aux sapeurs-pompiers et personnels retraités.

Outre l'exécution de manoeuvres simulant des interventions des sapeurs-pompiers, un bilan faisant le point sur les actions initiées par les services de la protection civile, dont les sessions de formation en premiers secours, en plus des activités de sensibilisation en direction des scolarisés, a également été présenté lors de cette journée.