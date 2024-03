Algérie: Accidents de la route - Plus de 1800 morts en 2023

ALGER — Au total, 1.893 personnes ont trouvé la mort et 79.771 autres ont été blessées dans 63.697 accidents de la route survenus en 2023, selon le bilan annuel de la Direction générale de la Protection civile, rendu public jeudi.

Le bilan des accidents domestiques fait état de 5.475 morts, dont 170 par asphyxie et 5 suite à des explosions, et 713.032 blessés.

Les incendies urbains ont fait 60 morts et les incendies de voitures et de véhicules 13 morts, selon la même source, qui précise que 23 personnes ont trouvé la mort et 161 autres ont été blessées dans 14.099 incendies de forêts et de récoltes.

Les bilans des effondrements et des inondations font état respectivement de 17 et 19 morts, précise le document, signalant 214 morts par noyade au niveau des plages (surveillées et interdites à la baignade.