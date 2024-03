Algérie: Tenue vendredi à Alger de la réunion ministérielle extraordinaire préparatoire au 7e Sommet du GECF

ALGER — La réunion ministérielle extraordinaire du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), réunissant les ministres de l'Energie des pays membres, se tiendra demain vendredi à Alger (CIC), dans le cadre du 7ème Sommet du Forum, pour discuter de la version finale de la Déclaration d'Alger et des résolutions y afférentes, lesquelles seront soumises à l'approbation du sommet prévu samedi, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Au menu de la réunion ministérielle, prévue dans la matinée, l'organisation de la 2e cérémonie de remise des prix GECF pour honorer des personnalités et des institutions ayant apporté des contributions exceptionnelles au secteur du gaz naturel.

L'après-midi sera, par ailleurs, marquée par des réunions et des rencontres bilatérales, ainsi qu'une cérémonie de signature de mémorandums d'entente entre le GECF et l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA) et la Commission africaine de l'énergie (AFREC) relevant de l'Union africaine (UA).

Jeudi, le groupe de travail ad-hoc de haut niveau, dédié aux préparatifs du Sommet s'est réuni, au Centre International de Conférences "Abdelatif Rahal", pour préparer notamment l'ordre du jour du Sommet et le projet de la "Déclaration d'Alger".

Après la réunion des experts, tenue à huis clos, le siège de l'Institut de recherche sur le gaz du GECF, situé à la "Tour-B" du ministère de l'Energie et des Mines à Alger, a été inauguré en fin d'après-midi.

Une autre réunion s'est tenue à huis clos pour préparer le lancement de la publication phare du Forum, le "Global Gas Outlook", dans sa 8ème édition.

Le GECF compte 12 membres permanents (Algérie, Bolivie, Egypte, Guinée Equatoriale, Iran, Libye, Nigeria, Qatar, Russie, Trinité-et-Tobago, Emirats arabes unis, Venezuela) et 7 membres observateurs (Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique, Pérou).

Le Forum est une organisation intergouvernementale représentant les principaux pays exportateurs de gaz au monde, soit 70% des réserves mondiales prouvées de gaz, plus de 40% de la production commercialisée, 47% des exportations par gazoduc et plus de la moitié des exportations de GNL dans le monde.

Il oeuvre à façonner l'avenir énergétique en tant que défenseur mondial du gaz naturel et plateforme de coopération et de dialogue, en vue de soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et contribuer au développement durable et à la sécurité énergétique mondiale.