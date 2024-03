Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le Kouilou bientôt doté d'une université publique

Le président de la République, Denis Sassou NGuesso, a posé, le 29 février, la première pierre de construction de l'université de Loango, dans le département du Kouilou.

Les travaux d'exécution de la première phase de construction de l'université de Loango sont scindés en deux lots répartis entre les sociétés China Jiangsu et SZTC. Le premier lot, confié à la société China Jiangsu, comprend un bâtiment pour la présidence et l'administration centrale ; un bâtiment pour l'institut des sciences et techniques de la mer, transports et logistiques; un bâtiment pour la direction centrale de la scolarité et des examens; un bâtiment pour le centre de santé universitaire; un bâtiment pour le poste de police universitaire et pompiers; un poste de maintenance; un local technique des systèmes d'électricité et eau; une guérite de contrôle d'accès à l'entrée principale; des voiries et réseaux divers; une station d'épuration.

Le second lot remis à la société SZTC est composé d'un bâtiment pour l'Institut supérieur du pétrole, gaz, mines et énergies; un bâtiment pour la bibliothèque universitaire; un bâtiment plain-pied pour le centre commercial. Le parking de la phase 1 disposera de 247 places. Le coût des travaux pour la phase 1 est chiffré à 35 206 302 136 F CFA toutes taxes confondues y compris les études à 13 316 481 251 F CFA. Une partie des logements en construction à Diosso par la société SZTC servira de logements d'astreinte provisoire pour le corps enseignant.

%

Cependant, les deux entreprises installées sur le site sont à pied d'oeuvre. Les clôtures provisoires sont exécutées à 100% pour les deux lots, le branchement provisoire au réseau électrique national est effectué au chantier. Les forages d'eau et le stockage des matériaux sont en cours. Pour le premier lot, un acompte de 2 989 938 727 F CFA a été payé et pour le second, un acompte de 1 279 072 606 F CFA. La durée des travaux est fixée à vingt-neuf mois pour le premier lot et à vingt-quatre pour le second.

Pour Oscar Otoka, délégué général aux Grands travaux, ce site offre un espace universitaire susceptible d'accueillir 20 000 étudiants. « Le coût prévisionnel de l'ensemble des ouvrages de cette première phase, hors équipement, est de 48 522 783 387 F CFA. Construire une université pour former des cadres qui rendront au pays les prémices de ses investissements est le fruit d'un engagement politique manifesté en cette année consacrée à la jeunesse par le président de la République », a-t-il déclaré.

Pour Edith Delphine Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, la construction de cette université résulte de la volonté du président de la République, en sa qualité de bâtisseur. « Cette idée remonte à l'enfance de ce dernier, il s'agit de la vision d'un enfant qui se trouve dans l'obligation comme de nombreux enfants congolais qui se séparent de leurs familles biologiques pour parcourir des longues distances afin d'acquérir le savoir. Le souvenir de l'enfance du président explique sa vision actuelle sur les problèmes liés à l'éducation, c'est-à-dire rapprocher l'offre de formation des apprenants », a-t-elle déclaré.

Notons que le projet de construction d'une troisième université publique à Loango, au Kouilou, est une promesse du président de la République lors de la campagne électorale. Ce projet vise à doter le département du Kouilou d'une infrastructure académique. Le site de l'université de Loango est situé à 20 km du centre-ville de Pointe-Noire et à 5 km de l'océan Atlantique.