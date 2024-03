Congo-Brazzaville: Musique - Vang'sy Joseph Tati signe « Africain, imite ce qui est bien »

Le musicien congolais, Vang'sy Joseph Tati, vient récemment de faire paraître, à Pointe-Noire, son premier album de sept titres baptisé "Africain, imite ce qui est bien", en vue de conscientiser la jeunesse africaine.

« L'artiste a remarqué que plusieurs personnes, en particulier les jeunes, ne disposent pas de bons exemples ou de bons modèles. La plupart des jeunes portent des tenues qui laissent à désirer. Les jeunes garçons portent des vêtements qui sont trop amples. Leur habillement suscite mille et une questions. Les jeunes filles africaines en général et congolaises en particulier, quant à elles, se distinguent d'une toute autre façon. Le plus souvent, elles mettent des habits trop courts ou trop serrés. Ces jeunes filles et femmes donnent l'impression qu'elles sont plus présentables aux autres en portant les tenues de leurs cadettes », a déploré Vang'sy Joseph Tati.

L'album a vu le jour pour corriger les comportements des jeunes qui laissent à désirer dans le domaine de l'habillement. En plus, l'artiste pointe du doigt les mauvaises pratiques qui se manifestent dans certains pays d'Afrique et d'ailleurs. Il s'agit, entre autres, des enlèvements, des vols à mains armées, les viols et les violences de tout genre. « Je suis dégoûté par toutes ces mauvaises pratiques. J'ai envie de les dénoncer et de conseiller la jeunesse africaine et congolaise. Mon album est un dispositif de lutte acharnée contre les antivaleurs. Je souhaite que tout le monde entende mon message. Je prône la paix et l'unité tant au Congo, en Afrique que dans le monde », a lancé l'artiste.

Les sept titres de cet album sont "Afrique unie", "Hommage à l'histoire", " Bonnes pratiques ", "Bana ya Congo " "lwimbu", "Butondi" et "Continent de la bonne volonté". Pour parvenir à atteindre son ultime but, celui de devenir musicien professionnel capable de vivre de son art, l'artiste demande à ses compatriotes de le soutenir en écoutant attentivement son oeuvre musicale et en parlant autour d'eux.

Signalons que ce nouveau leader musical est à la recherche d'un producteur capable de l'accompagner dans son projet.