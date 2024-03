Congo-Brazzaville: Conférence - Les femmes prennent la parole pour défendre leurs droits

Prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'Union européenne, en partenariat avec l'ambassade de France au Congo et l'Institut français du Congo, organise, le 7 mars, une journée d'échange et de partage avec des femmes aux profils variés.

Tables rondes, témoignages et partages d'expérience constituent l'ossature de la rencontre qui mettra à l'honneur des femmes courageuses et inspirantes pour défendre leurs droits. Parmi elles, des artistes comme Nestelia et Jessy-B. Figures de proue dans le domaine de la musique, Nestelia et Jessy B ne sont pas que jeunes et belles. Par leur talent, elles font le beau temps de la musique urbaine congolaise et défendent haut la place de la femme dans cet univers à dominance masculine. Engagées dans la cause du leadership féminin, elles font partie du collectif « Tosala » qui dénonce les violences faites aux femmes et milite pour l'épanouissement économique de celles-ci.

Outre ces deux artistes, le panel affiche également Shadi Roxanne Kaya. Artisane congolaise basée à Brazzaville, elle est responsable de la marque N'zusi depuis 2020. A travers le design, le garnissage et la menuiserie modulaire, elle donne vit à des oeuvres splendidement architecturales, faciles à transporter et à installer en fonction de l'espace de vie.

A côté de l'artisanat, Shadi est soucieuse de la valorisation de la tradition congolaise et du respect des droits de la femme. D'ailleurs, en se lançant dans ce métier, son ascension n'a pas été de tout repos dans une société où la femme est quelquefois réduite au mariage, aux travaux domestiques ou juste à la maternité. Aujourd'hui, la jeune femme souhaite s'ériger en modèle et source d'inspiration pour d'autres femmes et c'est avec plaisir qu'elle se joindra aux autres panelistes comme Mita Naomie, Sarah, Félicia et autres pour partager son témoignage.

A l'affiche, on retrouvera également Mildred Moukenga, présentatrice TV, entrepreneure, activiste pour la cause des femmes, écrivaine. Autant de casquettes qu'elle porte, tout en se démarquant par son dynamisme. Le point commun de toutes ses actions reste la femme pour laquelle elle remue ciel et terre dans l'objectif de sensibiliser, d'éduquer et d'inciter davantage à être des élites dans la société.

Notons que cette conférence organisée en prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes se déroulera sur le thème « Par les femmes et pour les droits des femmes : investir dans les talents. Accélérer le rythme. Réinventer le monde ». L'entrée est libre.