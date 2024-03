Madagascar: Inclusion financière - Les services de bancassurance s'installent

L'arrivée des services de bancassurance marque une avancée dans le paysage financier malgache. Cette stratégie répond à une demande potentielle mais encore faible.

Les premiers produits de bancassurance ont été présentés par des opérateurs bancaires et de services d'assurances à Ambodivona, hier. Elle repose sur une logique simple : les banques sont les gardiennes naturelles des actifs financiers de leurs clients, tandis que les assureurs apportent une protection contre les risques financiers et non financiers.

Cette complémentarité a conduit à une intégration progressive des deux secteurs, offrant ainsi des avantages tant pour les institutions que pour les clients. De plus, en complément des prêts bancaires traditionnels, les offres de services d'assurances suscitent un intérêt croissant au sein des clients des établissements bancaires ces derniers temps. Ils sont conscients de la probabilité des risques sur le marché et sur la vie quotidienne bien que cela ne concerne encore qu'un nombre restreint de personnes, et que la filière n'ait pas encore atteint son plein potentiel, à l'heure actuelle.

« Les Malgaches en général ne sont pas habitués à anticiper les événements futurs, même ceux dont l'occurrence est certaine, surtout ceux susceptibles d'avoir un impact négatif et inévitable», a souligné Herintsalama Rajaonarivelo, président du conseil d'administration de BNI Madagascar, qui conjugue également à son actif quinze d'années d'expérience dans le secteur assurance.

Synergie

Trois premiers produits de bancassurance sont nés d'une collaboration entre la banque BNI Madagascar et l'assureur Allianz : l'assurance décès-invalidité, l'assurance pour les matériels roulants et l'assurance sur les stocks de marchandises. « Cette assurance peut être intégrée de manière globale ou séparée dès qu'il y a un financement de leasing sur des matériels roulants ou d'autres actifs éligibles, ainsi que sur les demandes de financement de stock. À chaque souscription de crédit dans la banque, les travailleurs indépendants ont la possibilité de demander une assurance. Les garanties offertes couvrent les biens assurés, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux clients face à d'éventuels imprévus. De plus, ces produits sont entièrement digitaux, avec un processus de souscription simplifié et digitalisé », a expliqué Issam, directeur des services transactionnels et spécialisés auprès de BNI Madagascar.

Pour les clients, la bancassurance permet de bénéficier de tarifs préférentiels ou de réductions sur les primes d'assurance en combinant plusieurs produits.

« Dans cette alliance entre BNI et Allianz, nous allons unir nos forces pour créer une synergie entre les services bancaires et d'assurance, offrant ainsi un canal de distribution de services et de conseils à la clientèle », a expliqué le directeur général de BNI, Alexandre Mey.