Madagascar: Smatchin - U-Magis et Essca face aux cinquante-huit prétendants

Tout se précise et se met en place pour la dixième édition de l'évènement Smatchin. Les soixante clubs participants, dont quarante hommes et vingt dans la catégorie féminine, sont fixés sur leurs adversaires respectifs. La répartition de la poule a été faite, mercredi à la Tour Redland d'Orange Madagascar à Ankorondrano, et la compétition se jouera du 9 au 17 mars, au Gymnase couvert de Mahamasina et au Palais des sports Mahamasina.

Ce qui attend les deux lauréats de la dernière édition en 2022, Essca chez les dames et U-Magis chez les hommes, n'est pas une promenade de santé car, cette année, cinquante-huit clubs challengers prétendent au titre pour barrer leur route.

U-Magis se trouve dans le groupe H et se battra contre Esmia, Uprim, Esti et INTH tandis que le club de l'Essca défiera Asja d'Antsirabe, ISPM et Imgam dans le groupe B chez les dames. L'ENS dans le groupe E chez les hommes et la faculté EGS dans le groupe D figurent parmi les prétendants à la victoire finale.

Mis à part les compétitions habituelles de basketball et l'élection de Miss et Mister, la dixième édition de Smatchin apporte des nouveautés avec l'arrivée de nouvelles disciplines à concourir comme le DJ contest, la danse, la compétition eSport en basketball.