Ghana: Protéger l'enfance des enfants les plus fragiles - Les missionnaires salésiens à Sunyani

Sunyani — Le phénomène des mineurs de la rue dans le contexte extrêmement pauvre de Sunyani constitue une grande urgence, un fléau qui menace la survie et l'avenir de milliers de mineurs provenant de contextes de dégradation, de familles désespérées, de parents sans domicile, défavorisés, au chômage ou malades.

Pour aider ce groupe vulnérable, les missionnaires salésiens lancent le programme "Vous êtes le pain quotidien" destiné à de nombreux enfants extrêmement pauvres, seuls ou abandonnés. "Il s'agit d'une initiative fondamentale pour protéger l'enfance des enfants les plus fragiles accueillis par les Fils de Don Bosco dans les missions pour les accompagner dans les années les plus importantes de leur vie, en les sécurisant chaque jour", expliquent les missionnaires. Il y a actuellement 75 enfants et jeunes âgés de 5 à 24 ans, tous originaires des villes et grandes agglomérations autour de Sunyani".

Akwaaba", qui signifie "bienvenue" dans la langue locale, est le mot qui a accompagné ma visite au Bosco Boys Home de Sunyani", a déclaré Marcella Mantovani, responsable du bureau de projet, qui a récemment visité le centre salésien. En un instant, je me suis retrouvée entourée par la gaieté et l'affection de tous ces enfants et jeunes gens de tous âges. Chacun est prêt à rivaliser pour montrer son hospitalité, chacun est prêt à offrir un sourire, une poignée de main, une étreinte, le tout sous les yeux aimants du Père Charles, le directeur du centre".

La maison salésienne s'occupe d'enfants et de jeunes contraints, dès leur plus jeune âge, de vivre et de grandir dans la rue, victimes de toutes les formes de violence et d'abus, exploités dans le petit commerce, la vente ambulante, la prostitution, le trafic de drogue et le vol d'armes. L'objectif des Missionnaires est de les racheter, de les faire se sentir accueillis et aimés, de leur donner la possibilité d'accéder à l'éducation que la pauvreté leur refuse.

Le programme est également actif dans les maisons des missionnaires salésiens à Mekanissa, en Éthiopie, et à Namugongo, en Ouganda.