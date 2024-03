Madagascar: Projet SEEED - Une vingtaine de structures d'accompagnement en entrepreneuriat à mettre en place

Les potentiels porteurs de projets seront servis. Grâce au projet dénommé Soutien à l'Écosystème Entrepreneurial pour l'Emploi Décent (SEEED), ils pourront bénéficier de services d'accompagnement accessibles, de qualité et durables.

Initié dans une optique de promotion de l'entrepreneuriat comme vecteur d'emploi décent à Madagascar, le projet permettra notamment la structuration et le renforcement des structures d'accompagnement en entrepreneuriat (SAE) .

SAE Formalisées

En tout, 20 SAE seront sélectionnées pour bénéficier d'un renforcement des compétences et des accompagnements pendant la durée du projet ; des mises en relation et en réseau avec des SAE nationales et internationales ; d'un appui au développement de leur offre de services ; et d'un accompagnement technique et financier en vue de leur pérennisation. Les candidatures sont ouvertes à toutes les structures d'accompagnement en entrepreneuriat: ONG, centres de formation, associations, incubateurs, universités, chambres de commerce, entités publiques, semi-publiques ou privées offrant des services au bénéfice des entrepreneurs et de leurs projets.

Les SAE candidates doivent être formalisées ou en cours de formalisation. Les candidatures de SAE implantées en région et/ou accompagnant des bénéficiaires issus de populations vulnérables (jeunes, femmes, ruraux, personnes en situation de handicap) sont fortement encouragées. Le projet SEEED a pour objectif global de promouvoir et de développer l'entrepreneuriat pour la création d'emplois décents et durables à Madagascar.

Il vise spécifiquement à mieux structurer et renforcer l'écosystème d'incubation et d'appui à l'entrepreneuriat pour offrir des services d'accompagnement accessibles, de qualité et durables aux porteurs de projets malgaches. Parmi les résultats attendus du projet SEEED figure une meilleure connaissance et une reconnaissance des acteurs de l'écosystème. Ces acteurs seront renforcés structurellement et dans leurs offres de services. Enfin, ils seront accompagnés techniquement et financièrement pour assurer leur pérennisation.

Autonomisation

Le projet SEEED est mis en place par People Power Inclusion (PPI) et Le Centre d'Excellence en Entrepreneuriat (CEENTRE) et est cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme Incuboost. L'ONG PPI agit notamment pour l'autonomisation économique des femmes, des hommes et des acteurs locaux oeuvrant pour le développement durable. Pour sa part, le CEENTRE implémente des programmes, en partenariat avec diverses institutions, visant à renforcer l'entrepreneuriat, en soutenant la formalisation des entreprises pour qu'elles puissent bénéficier d'avantages tels que l'accès à des marchés plus larges et à des financements.

Il sensibilise et forme également les étudiants, les jeunes et les porteurs de projets à l'entrepreneuriat comme option de carrière, en les guidant vers les bons outils de développement d'entreprises. Pour en revenir au processus de sélection des 20 SAE, les inscriptions sont ouvertes du 1er mars au 22 mars 2024. Les formulaires d'inscription sont disponibles sur les pages Facebook de PPI « People Power Inclusion - PPI- Océan Indien » et du « Centre d'Excellence en entrepreneuriat » ou par mail. Plusieurs sessions d'accompagnement seront aussi organisées sur ces deux pages Facebook afin d'aider les candidats dans leurs démarches.