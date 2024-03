Madagascar: Gestion des déchets - Un nouveau système de collecte auprès des ménages

A partir du mois d'avril, des agents de la RF2 procéderont à la collecte des déchets auprès des ménages. Le fokontany Ampefiloha sera la zone pilote de ce projet.

Un nouveau système de collecte de déchets sera introduit dans une zone pilote de la ville. Il s'agit d'Ampefiloha où des agents des RF2 se chargeront de cette collecte dont l'opérationnalisation est prévue en avril. Les RF2 sont des structures locales à l'échelle du fokontany en charge de coordonner les actions communautaires liées à la propreté et la salubrité. « L'utilisation de sacs en plastique sera appliquée lors de la collecte des déchets de chaque ménage, avec tri des déchets à la source. Ils procéderont à la catégorisation des déchets pour faciliter le recyclage », selon Oyo Andrianirinaholisoa Razakamahefa, directrice de l'assainissement auprès du ministère de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène (MEAH).

Cette activité entre dans le cadre de la mise en oeuvre du « projet d'amélioration du système de gestion des déchets solides à Antananarivo ». L'objectif étant d'améliorer la capacité de gestion des déchets solides dans la Capitale. Hier, une deuxième réunion du comité conjoint de coordination a eu lieu hier à l'hôtel de ville Analakely afin d'en faciliter la coordination inter-organisationnelle. Elle a également vu la participation de Sandimanjaka Rakotomiarana, premier adjoint au maire de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), Tiana Razafimanahaka, directeur général de la Société municipale d'assainissement (SMA) et Rikuya Noiri, adjoint à la représentante résidente de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Réalisations

En dehors de ce projet, la JICA a également mis en oeuvre un projet de don non remboursable pour l'achat de 32 multi-bennes, de six camions à benne basculante et de 189 bacs pour la collecte et le transport des déchets ainsi que d'un bulldozer, de deux excavateurs et de deux camions à benne basculante pour l'amélioration du site de décharge d'Andralanitra y compris des outils et des équipements d'exploitation et d'entretien pour ces véhicules et machines lourdes. L'utilisation de ces véhicules et engins lourds ont déjà commencé et seront mis en service en totalité d'ici la fin de l'année. Huit camions à benne basculante ont déjà été mis en service et les véhicules et engins lourds restants commenceront à fonctionner d'ici la fin de l'année.