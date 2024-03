Madagascar: Telma - Certifié meilleur réseau mobile et fixe à Madagascar

L'opérateur Telma, leader sur le marché à Madagascar, a remporté le prestigieux prix Ookla Speedtest Awards 2023 dans la catégorie du réseau mobile le plus rapide à Madagascar. Cette récompense souligne la performance exceptionnelle du réseau de Telma en termes de vitesse, de fiabilité et de couverture Internet. Ookla, un organisme indépendant, a basé son évaluation sur des milliers de mesures réalisées par les utilisateurs.

Telma a obtenu un score remarquable de 37,84, établissant ainsi sa supériorité sur ses concurrents locaux. « Après avoir mené une analyse approfondie des tests effectués par les consommateurs avec Speedtest, Telma a été nommé réseau le plus rapide de Madagascar par les Awards Speedtest d'Ookla. Ce prix est décerné aux opérateurs de réseaux mobiles qui font preuve d'une vitesse et de performances exceptionnelles par rapport aux autres grands réseaux mobiles du marché pour les 3ème et 4ème trimestres 2023», a déclaré Stephen Bye, président et chef de la direction d'Ookla, une division de Ziff Davis.

Savoir-faire

Cette reconnaissance témoigne des investissements massifs de Telma dans son infrastructure de télécom, ainsi que du savoir-faire de ses équipes techniques. Cette victoire représente un atout majeur pour le développement économique de Madagascar, en offrant une connexion Internet rapide et fiable, essentielle pour la vie quotidienne et professionnelle. « En 2023, nous avons étendu la technologie 4G à 100% de notre réseau mobile afin qu'elle soit accessible dans tout le pays et qu'elle bénéficie à tous les Malgaches! L'obtention de cet award est donc bien une reconnaissance pour notre engagement envers l'amélioration continue des services de télécommunications que nous proposons », a souligné Patrick Pisal Hamida, Administrateur et Directeur Général de Telma.