Après la publication d'une vidéo devenue virale concernant l'attitude désobligeante d'un député envers le chef de district de Mahajanga II, l'autorité de l'État est bafouée, estime le syndicat des administrateurs civils.

L'autorité de l'État bafouée, l'intégrité des représentants de l'administration locale mise à mal, c'est le cri d'alarme lancé par le syndicat des administrateurs civils de Mahajanga II suite aux propos outranciers tenus par le député IRD de la circonscription. La vidéo virale sur les réseaux sociaux, mettant en scène l'attaque verbale du député à l'encontre du chef de district de Mahajanga II, a suscité un tollé général et a conduit à une indignation généralisée.

Maux

« Les agissements de cet élu déshonorent l'État et sapent son autorité, car ils portent atteinte à la réputation du chef de district, représentant l'État central au niveau local », déplore Paolo Raholinarivo, président du syndicat des administrateurs civils. La gravité de la situation a dépassé toute mesure, avec un député ayant osé accuser ouvertement le représentant de l'État de tous les maux, au grand dam du syndicat des administrateurs civils.

Premier ministre

%

Le comportement exemplaire de l'administrateur civil face à cette épreuve a été, toutefois, salué par les internautes, qui ont souligné son calme et son professionnalisme dans des circonstances difficiles. Cependant, le syndicat des administrateurs civils a qualifié cet incident de « maltraitance » et a appelé fermement le Premier ministre à agir. « Le Premier ministre est le chef de l'Administration » a rappelé Paolo Raholinarivo « et ne devrait pas rester les bras croisés face à ce scandale », estime-t-il.

Hypocrisie

Le député de Mahajanga II a publiquement attaqué le chef de district, l'accusant d'hypocrisie et de partialité envers les fonctionnaires de l'éducation nationale de la région. Les critiques acerbes du député ont été proférées lors d'une réunion publique, devant un parterre de personnalités locales, ajoutant à l'humiliation du représentant de l'État. En dépit de ces attaques personnelles, le chef de district a maintenu son sang-froid, démontrant ainsi son professionnalisme face à l'adversité.

Dignité

Face à cette situation préoccupante, le syndicat des administrateurs civils appelle le Premier ministre, Christian Ntsay, à prendre des mesures urgentes pour rétablir l'autorité de l'État et protéger l'intégrité des représentants de l'administration locale. La nécessité d'une action rapide et décisive pour mettre un terme à de tels comportements déplorables est impérieuse, estime le président de ce syndicat, afin de préserver la dignité de l'État et le respect dû à ses représentants.