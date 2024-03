Madagascar: One Country one day - À la découverte de la diversité et du dynamisme de la tradition indienne

Une énième édition de « One Country, One day », un programme initié par le ministère des Affaires étrangères malgache depuis 2020, a été réalisée hier par l'ambassade de la République de l'Inde à Madagascar au Novotel Convention & Spa.

Cette édition axée sur le thème « Partenariat pour la croissance des États indiens et Madagascar » a été l'occasion de promouvoir la coopération entre Madagascar et six États indiens en particulier.

Voyage vers la richesse culturelle et l'avancée technologique indiennes

Parmi ces derniers, l'État du Rajasthan, un leader dans le domaine des énergies renouvelables ; le Gujarat d'où sont originaires les Indiens arrivés à Madagascar, il y a plus de 150 ans ; le Maharashtra, l'État le plus riche de l'Inde ; Goa, l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde ; le Karnataka, la Silicon Valley Indienne connue pour la richesse de sa culture et de son architecture, et enfin le Kerala, l'État le plus avancé de l'Inde abritant le premier aéroport entièrement alimenté en énergie solaire.

L'assistance a ainsi pu apprécier la richesse et la particularité de ces six États et s'immerger dans la culture folklorique des danses de certaines provinces indiennes sans oublier la prestation du « vako-drazana », la danse traditionnelle malgache des Hauts plateaux, également incluse dans la programmation de l'événement.

Engagement pour un partage d'expériences et d'expertise

La relation entre les deux pays est au beau fixe. Les échanges commerciaux entre l'Inde et Madagascar se sont élevés à 655 millions de dollars US, soit 32% de plus que l'année précédente au cours de l'exercice 2022-2023. Pour rappel, l'Inde est le premier pays en développement à étendre le système de préférences tarifaires en franchise de droits à Madagascar et aux autres pays les moins avancés depuis 2008.

L'ambassadeur indien a justement encouragé les entreprises malgaches à profiter de cette facilité tarifaire en franchise de droits pour 98,2% des lignes tarifaires exportées vers l'Inde, dans son allocution hier. Par ailleurs, l'Inde, devenue en très peu de temps la cinquième économie du monde, a réitéré son engagement à partager son expérience et son expertise en matière de développement avec Madagascar, en fonction de ses besoins et exigences.