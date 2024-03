Sénégal: Saint-Louis/Chavirement d'une pirogue ayant quitté Joal au large de Gandiol - 24 morts dont 23 corps repêchés et plusieurs blessés dont 2 graves

À Saint-Louis, le bilan dû chavirement de la pirogue qui a quitté Joal en partance vers l'Espagne s'est alourdi, en passant de trois (3) à 24 morts dont 23 corps repêchés et 1 ayant perdu sa vie à l'hôpital. On compte également une vingtaine de blessés évacués en urgence à l'hôpital.

Nouveau drame de l'émigration irrégulière au large de la côte Nord. Le chavirement d'une pirogue hier, mercredi 28 février 2024, à Saint-Louis, a fait trois (3) morts et plusieurs blessés dont deux (2) dans un état grave. Il s'agit en effet d'une pirogue qui a échoué au large de Gandiol, dans la matinée, après avoir quitté Joal vendredi dernier. Une vingtaine de candidats à l'émigration irrégulière, évacués en urgence au Centre hospitalier régional de Saint-Louis, par les éléments des Sapeurs-pompiers et les agents du Service d'assistance médicale d'urgence (SAMU).

À en croire certains rescapés, cette pirogue, en quittant Joal, aurait eu à son bord plus de 300 personnes dont des femmes et des enfants qui voulaient tous regagner l'Espagne, par la mer et de manière clandestine. Pour le Docteur Bacary Bodian, médecin au Service d'accueil des urgences du Centre hospitalier régional de Saint-Louis, «il y a eu des blessures légères mais la plupart des rescapés reçus à l'hôpital souffraient d'une hypothermie».

Pour rappel, sur les vingt (20) rescapés évacués au Centre hospitalier régional de Saint-Louis, il y a eu trois (3) blessés graves dont un (1) qui a succombé. Deux (2) autres corps ont été acheminés à la morgue. Ce qui fait un total de trois (3) corps sans vie enregistrés dans le chavirement de cette pirogue. Selon toujours ces rescapés, «chacun aurait débloqué la somme de 400 000 voire 750 000 FCFA pour pouvoir embarquer dans la pirogue».

Mais le bilan du chavirement de la pirogue qui a quitté Joal en partance vers l'Espagne s'est alourdi, en passant de trois (3) à 24 morts dont 23 corps repêchés et 1 ayant perdu sa vie à l'hôpital. En plus également d'une vingtaine de blessés évacués en urgence à l'hôpital. Parmi les personnes qui avaient embarqué dans la pirogue, figurent des Sénégalais et des Guinéens. Le Gouverneur Alioune Badara Sambe, en compagnie du Préfet de Saint-Louis Diadia Dia et du Commandant des Sapeurs-pompiers de Saint-Louis ont régi à ce drame.