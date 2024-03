Burkina Faso: Autonomisation de la femme - Le chef de l'Etat reçoit une délégation du projet SWEDD

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, cet après-midi du 29 février 2024, une délégation des participants à la 7e session ordinaire du Comité de pilotage du Projet régional pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD).

La délégation conduite par le ministre mauritanien en charge de l'éducation, Moctar Ould Dahi, représentant le président du comité régional de pilotage du projet SWEDD, a présenté au chef de l'Etat, l'agenda du comité de pilotage ainsi que les conclusions de la rencontre. Au cours de l'audience, « le Président de la Transition nous a donné ses orientations par rapport à ce programme important spécialisé dans l'autonomisation des femmes et des filles », a soutenu le chef de délégation.

Au sortir de cette session de Ouagadougou, la présidence du comité régional de pilotage du projet SWEDD est revenue au ministre en charge de la santé du Burkina Faso, Robert Lucien Jean Claude Kargougou. Le nouveau président du comité régional de pilotage a indiqué que « cette présidence, nous la mettons sous le signe du renforcement du partenariat, de la consolidation des acquis mais aussi sous le signe du relèvement d'un certain nombre de défis qui se posent encore et toujours à la jeune fille et aux femmes ».

En termes de perspectives, Robert Lucien Jean Claude Kargougou a souligné qu'il s'agit surtout de consentir un investissement substantiel dans l'éducation des filles et la formation des femmes. « Nous allons continuer à investir massivement dans l'autonomisation des femmes pour qu'elles puissent avoir des activités de production », a ajouté le ministre Kargougou qui rappelle que l'investissement se fera également dans le domaine de la santé. « C'est avec beaucoup de plaisir et de responsabilité que nous prenons la présidence et nous allons travailler en parfaite intelligence avec l'ensemble des collègues en charge de ce projet stratégique », a conclu le nouveau président du comité régional de pilotage du projet SWEDD. La 7e session du comité régional de pilotage du projet SWEDD s'est tenue, du 26 au 29 février 2024, à Ouagadougou.