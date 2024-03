Cote d'Ivoire: Ecueils au niveau de certaines décisions de justice - Ce que Yua Koffi, le président de la cour de cassation compte faire

Ce que Yua Koffi, le président de la Cour de cassation compte faire pour remédier aux écueils au niveau de certaines décisions de justice.

Une cérémonie de présentation de voeux de nouvel an à Yua Koffi Joachim, président de la Cour de Cassation, s'est tenue le jeudi 29 février 2024 au siège de l'institution à Abidjan-Cocody.

Au cours de cette cérémonie, Yua Koffi Joachim, Président de la Cour de cassation, a réaffirmé sa détermination à oeuvrer en vue de rendre la Cour de cassation plus crédible. «Je compte poursuivre les efforts en faveur de la formation continue. Des ateliers, des séminaires et des stages seront organisés. La création d'une direction de la formation et des stages répond à cette préoccupation. Sa mission sera justement de prendre des initiatives en la matière et de voir leur faisabilité. La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. À ce titre, la Cour de cassation doit porter l'étendard d'une justice civile crédible et oeuvrer à cette fin», a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a dit qu'à côté des efforts qui seront faits en interne, pour améliorer la qualité des décisions, des actions seront entreprises en direction de tous ceux qui concourent à l'oeuvre de judicature. « À cet effet, des échanges seront organisés avec le Parquet général pour mener ensemble des réflexions sur des questions de droit et les dispositions pratiques pour assurer un traitement efficace du pourvoi en cassation», a-t-il poursuivi.

%

Des voies et moyens à explorer pour anticiper les erreurs

Dans la même logique, il a affirmé qu'ils vont explorer les voies et moyens pour anticiper les erreurs de droit commises par les juges du fond. Pour ce faire, le président de la Cour de Cassation a confié que des visites seront organisées dans les différentes cours d'appel pour attirer l'attention de leurs collègues sur certains écueils de leurs décisions et leur indiquer les approches juridiques appropriées. Par ailleurs, il a encouragé la vie associative au sein de la Cour de Cassation par la mise en place d'une mutuelle des membres.

Cette cérémonie a été l'occasion pour Yua Koffi Joachim de faire le bilan de ses trois mois de mandature à la tête de la Cour de Cassation. Ainsi, dès son arrivée, il a posé des actions en vue de l'amélioration du parc auto, la mise en place d'une assurance-maladie pour tous les membres de la Cour de cassation ; l'instauration de primes d'encouragement au profit de tous pour récompenser les efforts des uns et des autres dans l'accomplissement de leurs tâches. « J'entends continuer sur cette lancée. Je reste convaincu que si chaque acteur est placé dans des conditions de travail appréciables, il pourra donner le meilleur de lui-même. Tous ces efforts et mesures visent à améliorer le rendement de la Cour de cassation et à accroître son efficacité» a-t-il déclaré.

Dagro Théodore, porte-parole des Magistrats, a indiqué qu'ils vont s'inscrire dans la vision du président et jouer pleinement leur rôle en continuant d'exercer leur métier avec passion et à la satisfaction des judiciables, du peuple de Côte d'Ivoire, au nom de qui la justice est rendue. «Nous allons faire en sorte de nous montrer à la hauteur du challenge. À cet effet, nous nous donnerons les arguments de la tâche. Nous mettrons tout en oeuvre pour relever tous les défis, notamment en rendant des arrêts en quantité et en qualité », a-t-il déclaré. Quant au porte-parole du personnel, Maître N'DA Venance, il a, au nom de ses collègues, exprimé sa reconnaissance au président pour la prise en compte de certains de leurs besoins lors de sa prise de fonction. Il a réaffirmé l'engagement de ses collègues à travailler aux côtés du président pour l'atteinte des objectifs.