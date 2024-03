Cote d'Ivoire: District autonome d'Abidjan - Des vérités hier entre Bacongo, Amichia, Danho, Yacé et 10 autres maires ou leurs représentants

Entre le District autonome d'Abidjan et les 13 maires du district , que s'est-il passé hier ? Que va-t-il à nouveau se passer entre eux le mardi 12 mars 2024 à la mairie de Treichville ? Explications !

Des vérités ont été dites hier entre Bacongo, Amichia, Danho, Yacé et 10 autres maires ou leurs représentants. Dans la suite des échanges, ils ont prévu se rencontrer le 12 mars 2024, à la mairie de Treichville !

Le Ministre-Gouverneur du District Autonome d'Abidjan (DAA) a tenu dans la matinée du mercredi 28 février, sa première rencontre avec tous les maires(ou leurs représentants) des 13 communes d'Abidjan à l'Hôtel du District au Plateau.

Trois (3) sujets majeurs étaient à l'ordre du jour à savoir, la présentation de la mission du Ministre-Gouverneur, la collaboration entre les mairies et le District et bien évidemment l'actualité dominée par les déguerpissements engagés par le District Autonome d'Abidjan dans certaines communes (Yopougon, Attécoubé).

Au nom des maires, le ministre Claude Paulin Danho, par ailleurs Président de l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) a salué l'initiative du Ministre-Gouverneur et lui a exprimé toute leur disponibilité à l'accompagner dans sa mission. Il a en outre souhaité pour l'avenir, la création d'un cadre de concertation en dehors de la mise en place du Conseil du District (cadre institutionnel).

À son tour, le Ministre-Gouverneur Cissé Bacongo a remercié les différents maires et leurs représentants pour leur présence à cette première réunion de concertation.

Il a rappelé la mission à lui confier par le Président de la République à savoir lutter contre le désordre urbain et l'insalubrité et assainir le District d'Abidjan.

Il a pour cela insisté sur l'implication et la collaboration des maires, car l'objectif est le même c'est-à-dire oeuvrer au bien-être des populations.

Actualité oblige. Les récents déguerpissements effectués dans les sous quartiers Boribana et Banco 2 ainsi que la démolition de bâtiments installés sur les emprises de l'autoroute du nord à GESCO qui ont créé l'émoi au sein des populations ont donné l'occasion au Ministre-Gouverneur d'éclairer une fois de plus la lanterne, dissipant toute incompréhension.

Dans les échanges avec les élus des communes du District d'Abidjan, le Ministre-Gouverneur a tenu à rassurer les uns et les autres quant au cas des 176 sites visés. « La liste des 176 sites a été élaborée dans le cadre du plan ORSEC par l'ONPC, l'ONAD ainsi que les services techniques du District et des mairies. Cela ne veut pas dire que ce sont les quartiers qui seront rasés. Mais c'est la cause du risque dans ces sites qui sera traitée et non le quartier. De façon concrète, lorsqu'une installation constitue la cause du risque dans la zone, c'est seulement cette installation qui sera traitée et non le quartier (...) Les sites à risque ne sont pas des sites à déguerpir, à démolir. Il s'agit de sites sur lesquels se trouvent un risque d'inondation, d'effondrement d'immeuble, un risque d'éboulement de terrain ou bien un risque qui pourrait conduire à mort d'hommes.

J'ai précisé au Curé Abekan que concernant Anono, le risque qu'il y avait, c'était tout simplement qu'il y a un ouvrage d'assainissement qui n'avait pas une bonne section pour drainer l'eau comme il faut. Conséquence : en temps de pluie, il y avait inondation. Mais le problème a été résolu. Malheureusement, la liste comporte des zones qui ne sont plus à risque. C'est le cas d'Anono. J'ai expliqué aux maires que les sites ne sont pas à démolir, à déguerpir. Il s'agit des problèmes précis à régler sur ces sites", a expliqué le premier responsable du district d'Abidjan.

Évoquant les cas de déguerpissement à Boribana et Banco 2, le ministre-gouverneur a estimé qu'il s'agit " d'une exception qui confirme la règle". " Les déguerpissements qui ont eu lieu à Boribana et au Banco 2 constituent l'exception qui confirme la règle. La règle, c'est que quand il y a un problème à un endroit dans un quartier, on va régler le problème dans ce quartier. Par exemple, un immeuble est installé sur un exutoire, conséquence, ce sont des inondations. On va faire en sorte que ces inondations cessent; un caniveau est bouché par un obstacle ou un autre, on enlève l'obstacle. Nous nous sommes accordés. Pour faire cela, nous allons échanger avec les maires pour que les populations soient informées. Le district va intervenir seulement sur tout ce qui est urbain, les maires sont dans ce qui est communal. Si l'intervention doit se faire au niveau communal, ce sera forcément avec les maires", a insisté le ministre-gouverneur.

Le Ministre-Gouverneur a invité les maires d'Abidjan à une franche collaboration et qu'il les assistera et les soutiendra dans les missions hors de leur portée.

Au terme de la rencontre, le doyen des maires, le maire de Treichville, François Amichia a remercié le Ministre-Gouverneur Cissé Bacongo et souhaité la mise en place rapide d'un cadre de concertation afin que le District et les maires se rencontrent régulièrement pour apprécier les actions à mener sur toute l'étendue du District Autonome d'Abidjan (DAA). Il s'est réjoui de ce que cette première réunion ait fait baisser la tension suscitée suite à l'émotion créée par les récents déguerpissements.

Le Ministre, Gouverneur et les maires se retrouveront encore le mardi 12 mars prochain à la mairie de Treichville pour la mise en place du Cadre Permanent de Concertation.