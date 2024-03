Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Francesca Di Mauro vante les mérites du programme erasmus+

Francesca Di Mauro a vanté les mérites du programme Erasmus+ au niveau de l'enseignement supérieur.

Dans le cadre de la promotion du programme Erasmus+, une session d'information a été organisée, mercredi 28 février 2024, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence, de l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Mme Francesca Di Mauro, des représentants des universités et autres institutions d'enseignement supérieur public et privé, d'enseignants et d'étudiants.

L'objectif principal de cette journée visait d'une part à continuer de promouvoir les actions du programme Erasmus+ auprès des institutions d'enseignement supérieur (publiques et privées) en Côte d'Ivoire et, d'autre part, à renforcer la compréhension du fonctionnement du programme. À cette occasion, l'Ambassadrice Francesca Di Mauro a réitéré son engagement concernant la promotion du programme Erasmus+. « J'ai fait de la promotion du programme Erasmus+ en Côte d'Ivoire un défi personnel au vu des énormes potentialités qu'il offre, aussi bien pour l'enseignement supérieur que pour le secteur de la formation professionnelle », a-t-elle déclaré. Poursuivant, elle a souligné qu'il s'agit de la deuxième édition (session d'information Erasmus+) depuis l'année dernière où le programme Erasmus+ a été présenté.

%

« Erasmus+ est le programme Européen pour la mobilité des étudiants, mais aussi des enseignants entre l'Europe et l'Afrique. Les objectifs c'est d'avoir plus d'étudiants ivoiriens qui postulent pour partir en Europe pour échanger, pour s'enrichir et avoir une expérience internationale ». À l'en croire, le programme Erasmus+ est un programme qui au début concernait uniquement l'Europe. Mais, qui depuis déjà 35 ans est ouvert à l'international et enregistre la participation des étudiants de tous les continents (Afrique, Asie, d'Amérique latine).

« C'est un programme qui a des moyens et qui peut développer les liens entre la recherche et les étudiants entre l'Europe et l'Afrique (...) C'est un programme qui pour l'Europe jusqu'en 2027 bénéficie de 800 millions d'euros. Donc c'est un programme qui a des moyens et qui peut développer les liens entre la recherche et les étudiants entre l'Europe et l'Afrique. C'est à travers ces séances d'informations qu'on peut mieux expliquer aux étudiants et aux enseignants comment en bénéficier. En 2023, il y a eu près de 200 personnes qui ont bénéficié du programme et en 2022 pareil », a-t-elle ajouté.

Pour M. Vafi Diomandé, Directeur général de l'enseignement supérieur, le programme Erasmus+ vient consolider le travail du ministère de l'enseignement supérieur qui joue le rôle d'interface entre le système éducatif national et le système éducatif international. « L'enseignement supérieur est par essence le domaine du secteur de l'éducation formation qui fait le pont entre le système national et le système international. Ce qui veut dire tout ce qui concerne l'interaction entre notre système éducatif et le système international. L'enseignement supérieur se situe exactement dans cette interface là ! Ce qui veut dire que tout programme qui encourage la mobilité comme Erasmus+ nous sommes complètement preneur puisque cela ne fait que booster cette mission qui est de jouer le rôle entre le système éducatif national et système éducatif international », a-t-il fait savoir.