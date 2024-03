Congo-Kinshasa: Huawei organisera une formation pour près de 200 diplômés en 2024 avec le soutien de l'ISTA-KIN

Kinshasa, 28 février 2024 Dans le cadre du programme d'apprentissage et d'influence sociétale « Future Cheetahs », Huawei Technologies (RDC) SARL et l'Institut Supérieur des Techniques Appliquées (ISTA)/Kinshasa, ont signé un protocole d'accord d'apprentissage des diplômés.

C'était lors d'une cérémonie organisée au sein de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire, et qui a réuni le staff de cette entreprise technologique, les autorités académiques et les étudiants. Il s'agit d'un premier programme d'influence sociétal pour l'apprentissage et l'amélioration des capacités des jeunes diplômés et des étudiants qui sera mis en oeuvre en coopération avec l'ISTA et l'INPP, afin d'assurer la formation de près de 200 diplômés en 2024.

Ces formations seront axées sur différents postes du marché local des Technologies de l'Information et de la Communication, tels que : chef de projet, technicien, ingénieur sans fil, ingénieur en électricité et ingénieur en transmission, en utilisant des méthodes avancées d'apprentissage actif, d'apprentissage et de pratique sur site ainsi que des ateliers pour développer les compétences professionnelles des futurs Cheetahs.

« En effet, conformément à la Convention cadre du partenariat entre l'université et l'entreprise ICT Academy, trois volets avaient été fixés, notamment : Apprentissage, Programme d'échange et idéologique et mécanisme de stage. A ce jour, nous assistons à la matérialisation du premier volet, celui de l'apprentissage.

À cet effet, nous demandons aux apprenants de bien se concentrer sur leur vie d'apprentissage pour qu'ils soient retenus parmi les stagiaires professionnels. Nous souhaitons plein succès au partenariat entre Huawei Technologies et ISTA-KIN. », s'est-il adressé à l'assistance. M. Duke JIANG, Vice-Président du Département des Services & Livraisons de Huawei RDC, a dans ses propos, remercié les autorités académiques de l'ISTA, principalement son Directeur Général pour avoir accepté la réception de cet événement au sein de son institution. Ensuite, il a reconnu que l'ISTA-KIN est l'une des plus grandes institutions d'apprentissage d'ingénierie en RDC et beaucoup d'experts de son entreprise, Huawei ont été étudiants de ce prestigieux établissement.

Il a rappelé que « la société Huawei investit davantage dans l'acquisition des talents locaux afin de soutenir le développement et la croissance du secteur des TIC en RDC et Nous sommes impatients de certifier des milliers de jeunes avec de hautes qualifications et de fortes capacités. Pour la première fois dans toute la région de l'Afrique du Nord, ce programme de l'ICT Academy propose des cours spéciaux pour les chefs de projet, les techniciens ainsi que les ingénieurs professionnels pour les différentes technologies TIC », a-t-il soutenu.

Ce programme qui mettra en place un premier centre de pratique des TIC permettra aux meilleurs étudiants de « s'offrir l'opportunité de travailler chez n'importe quel vendeur, opérateur ou fournisseur de l'industrie des TIC », a laissé entendre M. Ramadan, Directeur des programmes de livraison chez Huawei. Ainsi, l'écosystème du programme Future Cheetahs contient 2 salles de classe d'apprentissage comprenant le centre de formation dans les bureaux de Huawei RDC avec plus de 40 sièges utilisables pour des conférences et des ateliers y compris une tour de mise en service de l'équipement, 1 laboratoire de pratique d'une surface louée de 200 m2 avec grande salle d'exposition et comprenant 3 modèles d'installation de simulation de site, et 4 Méthodes d'apprentissage : Cours + Formation pratique + Ateliers + Mission de projet réel. Les cours seront donnés par des ingénieurs Huawei et le travail sera assigné par session.

La mise en place de ce programme a été saluée vivement par les étudiants de l'ISTA-KIN à travers leur porte-parole, qui, du haut de la tribune, a laissé savoir que ce programme est une bonne opportunité que Huawei offre aux étudiants diplômés de cette institution pour développer leurs compétences, élargir leurs horizons et contribuer positivement à la société. « Le programme proposé par Huawei semble offrir un cadre idéal pour réaliser ses aspirations. Nous sommes impatients de découvrir les détails du programme, les projets passionnants auxquels nous pourront participer et les valeurs fondamentales de l'entreprise qui guide ces actions. Nous sommes reconnaissants envers l'entreprise pour son engagement envers l'éducation des jeunes et sa volonté de soutenir notre développement personnel et professionnel.», a-t-il dit dans son mot.

Cette cérémonie a connu une série d'interactions entre les experts de Huawei et les étudiants sur des questions liées à la mise en oeuvre et déroulement de ce programme. Plusieurs étudiants présents dans la salle ont pris l'engagement de plus s'informer sur le programme et de soumettre leurs candidatures. Huawei espère avoir une influence efficace sur la société congolaise et acquérir plus de talents capables de diriger l'industrie à l'avenir.