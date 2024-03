Ile Maurice: Sherry Singh réclame la radiation des accusations en cour

Le 18 avril. C'est la date à laquelle l'affaire entourant l'arrestation de Sherry Singh, ancien Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT), sera appelée devant la cour de district de Port-Louis. En cour, son homme de loi a présenté hier une motion d'abandon d'accusations.

Arrêté dans le sillage d'une enquête concernant des malversations présumées entourant du matériel et des équipements des centres Multi Use Games Area (MUGA), l'homme de 47 ans et directeur de compagnie fait en effet l'objet de deux accusations provisoires de giving instruction to commit a misdemeanour, et de aiding and abetting the facilitation of the commission of a misdemeanour. Pour rappel, son arrestation fait suite à celle de Vidarmen Payen, intercepté sur un terrain privé à Cluny en juin dernier, où des biens appartenant à MT avaient été découverts. Le businessman habitant Albion était soupçonné de vol au préjudice de la compagnie. Il avait nié les faits, affirmant qu'il s'occupait des travaux de construction et de l'entretien des centres MUGA gérés par MT. Il avait également précisé avoir obtenu des contrats de manière légitime, lors des appels d'offres, pour la construction de ces centres.