Ile Maurice: Le cri du cœur des collégiens de SSS La Gaulette

Abandonnés. C'est le sentiment de ces élèves de SSS La Gaulette. Leur établissement est confronté à plusieurs problèmes infrastructurels, ce qui les pénalise directement. Ils expriment l'espoir que le ministère de l'Éducation prêtera attention à leurs doléances, car ils ont l'impression d'avoir été complètement négligés par cette instance.

«Écoutez notre voix.» C'est le cri lancé par un groupe d'élèves qui rencontrent des difficultés au sein de leur établissement. La principale raison en est qu'une partie du bâtiment est privée d'électricité depuis un temps considérable. Selon les dires des enfants, cette situation perdure depuis trois ans ! «Il fait extrêmement chaud dans l'école et tous les ventilateurs sont hors service. De plus, nous ne pouvons même pas les utiliser car il n'y a pas d'électricité dans ces salles de classe. Il semble que les fils aient été arrachés. Nous nous demandons pourquoi nous devons endurer de telles souffrances.»

Ce groupe de collégiens révèle qu'ils sont également confrontés à un manque de chaises et de tables, tous endommagés, sans parler des tableaux en mauvais état. Cette situation exaspère le personnel enseignant et non enseignant, qui a déjà informé le ministère à ce sujet mais n'a toujours rien vu changer. «Les élèves sont pénalisés car c'est tout un bloc qui est touché par ce manque d'électricité. Il s'agit d'un bâtiment important qui abrite le laboratoire informatique et la salle de 'Food and Nutrition', entre autres. Par conséquent, nous avons dû aménager un espace dans le département des ressources humaines pour créer une salle où les enfants peuvent suivre leurs cours sur ordinateur», confie une source du collège.

Même le laboratoire des sciences ressent ces lacunes. «Nous faisons de notre mieux pour aider ces jeunes avec les moyens dont nous disposons.» En effet, les élèves expriment leur gratitude envers le personnel enseignant et l'administration qui les écoutent et les soutiennent. «Nous voyons que les professeurs essaient de nous aider. Ils instaurent de l'ordre dans le collège et surtout, ils ne veulent pas que nous abandonnions nos études. Mais nous ne comprenons pas pourquoi le ministère semble nous avoir abandonnés. Nos parents ne sont pas riches, sinon nous aurions peut-être déjà changé d'école. Donnez-nous une chance d'avoir une éducation...»

Il est constaté que plusieurs collèges sont également confrontés à une pénurie de chaises et de tables. «Le ministère ne fournit pas ces équipements. Nous nous retrouvons donc avec des pénuries dans plusieurs établissements», explique le responsable d'un collège d'État. Nous avons adressé une demande au ministère de tutelle et sommes en attente d'une réponse.