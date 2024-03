Afrique: L'ESS s'est envolée pour Luanda - Répétition générale avant les play-offs !

A une journée de la phase de groupes de la C1 africaine, le voyage des Etoilés à Luanda s'apparente à une simple formalité, après leur élimination. L'occasion pour Ahmed Ajlani de tester de nouveaux joueurs et un plan de jeu différent en prévision de la reprise des play-offs la semaine prochaine.

La délégation étoilée s'est envolée avant-hier à destination de Luanda où elle affrontera l'équipe de Petro dans une rencontre qui s'apparente plus à une simple formalité. Petro Luanda est déjà assuré de sa qualification même en cas de défaite, mais veut terminer à la première place, alors que l'Etoile a été éliminée lors de la journée précédente.

Ceci dit, c'est un long et fatigant voyage qu'ont effectué les Etoilés à Luanda, étant donné qu'ils ont transité par Dubaï. Ils feront autant d'heures en avion pour le voyage retour. Et comme ils sont contraints de jouer malgré l'élimination, staff technique et joueurs aspirent à présenter un visage beaucoup moins pâle pour deux raisons essentielles : faire honneur aux couleurs du club en assurant au moins la manière pour leur dernière sortie continentale, mais aussi et, surtout, rassurer et se rassurer en testant de nouveaux joueurs et un plan de jeu différent en prévision de la reprise des play-offs la semaine prochaine. Pour rappel, l'ESS fera un court déplacement à Monastir, mercredi prochain, pour le compte de la 1ère journée du play-off.

Revoilà Bongonga et Jelassi !

Demain soir (20h00), Ahmed Ajlani apportera des changements à son onze de départ dans la perspective de tester de nouveaux joueurs susceptibles d'apporter la plus-value escomptée. Le coach étoilé récupérera, d'ailleurs, Hamza Jelassi et Vinny Bongonga. Par contre, Zied Boughattas, Soumaila Sidibé et Houssem Ben Ali ne sont pas encore prêts physiquement.

Litige : le dossier Mahmoud Saber clos

L'Etoile Sportive du Sahel a clôturé le dossier litigieux qui l'opposait à son ancien joueur, l'Egyptien Mahmoud Saber. En effet, les composantes du club ont réussi à réunir la somme de 480.000 dinars afin de payer la dernière tranche des dus du joueur.

Amendement des règlements intérieurs

Le bureau directeur provisoire s'apprête à passer la main à un comité élu. Othman Jenayah a, pour rappel, exprimé l'envie de quitter ses fonctions appelant à l'organisation d'une assemblée élective. Dans cette perspective, la direction du club a constitué une commission indépendante pour amender les règlements intérieurs, notamment les critères requis pour la candidature au poste de président.