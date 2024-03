Ile Maurice: Paiement à Gérald Alcindor - Le ministère n'aidera pas la fédération

L'association mauricienne de handball (AMH) devra se débrouiller toute seule pour payer les Rs 10,7 millions qu'elle doit à Gérald Alcindor, comme le lui a ordonné la Cour suprême. C'est ce qui est ressorti de la rencontre qui a eu lieu mercredi entre une délégation de l'AMH et les officiers du ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Les préposés du ministère ont été clairs. Ce cernier ne pourra rien faire pour aider l'AMH. Les fonds publics ne peuvent pas être utilisés pour régler les dettes d'une fédération. Une fédération qui s'est retrouvée dans cette situation par la faute de certains dirigeants de l'ancien comité et celle de l'actuel président, Ludovic Carré. Comment fera l'AMH, où trouvera-t-elle l'argent ? Une ligne de communication serait en passe d'être établie avec l'International Handball Federation (IHF) pour un éventuel soutien.

Quant à Ludovic Carré, il s'est expliqué face aux représentants des clubs membres, lors d'une réunion tenue samedi dernier, justement par rapport à son implication dans l'organisation des Championnats du monde de Beach Hand U17 et donc, par ricochet, dans la catastrophe qui a suivi. Sans convaincre bon nombre d'entre eux, apprenons-nous. Il a essayé d'apporter certains éclaircissements. Par contre, il y a beaucoup d'interrogations qui sont restées en suspens. Ce qui fait qu'il y a actuellement un gros malaise au sein du comité directeur. Une bonne partie des membres n'accorderait plus leur confiance au président. D'autant plus qu'une autre information est sortie, selon laquelle il y aurait actuellement une autre affaire en justice et que celle-ci concernerait personnellement Ludovic Carré.

Entre tout cela, on s'est aussi penché, au niveau de l'AMH, sur la question : comment reprendre les activités - sachant qu'à la suite du verdict de la Cour suprême, le compte bancaire de l'association a été bloqué - pour ainsi ne pas pénaliser les sportifs ? On apprend que plusieurs propositions ont été faites. Parmi celles-ci, une a été retenue pour être étudiée, soit la création d'une entité qui aura pour nom la National Handball League (NHL). Constituée d'un délégué par club, elle opérerait sous l'égide de la l'AMH et sous la supervision de la commission technique et sa tâche se limitera strictement à l'organisation des compétitions (Championnat, Coupe de la République). Mais rien n'est encore définitif. Il y a actuellement des consultations en cours, notamment avec des hommes de loi, pour voir dans quelle mesure c'est possible légalement. Bref, toutes les implications seront étudiées avant l'éventuelle présentation de la proposition devant une assemblée générale.