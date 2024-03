Congo-Brazzaville: 8 mars - « L'art au féminin » au menu des échanges

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le festival Zaba que dirige l'artiste gospel Maman Crédo va tenir les 8 et 9 mars à Brazzaville une conférence débat sur le thème « Libérer le potentiel : l'émancipation de la jeunesse féminine dans un monde en évolution ».

La conférence va rassembler uniquement des jeunes filles de divers horizons. Elle aura pour objectifs de les équiper, les édifier, les conscientiser, les rassurer sur leur importance et le rôle qu'elles devraient jouer dans la société en tant que leader au même titre que les hommes. « Que la jeune fille congolaise ou la femme en général soit changée mentalement car cela commence par là. Les actes peuvent s'en suivre », a dit Maman Crédo.

Etant donné que cette journée est intimement liée à l'histoire du mouvement féministe et à la lutte pour l'égalité des sexes, plusieurs axes doivent être pris en compte pour éviter que les femmes ne soient marginalisées. Il s'agit notamment d'investir en leur faveur, de mettre fin à la pauvreté, de mettre en oeuvre un financement tenant compte du genre, de passer à une économie verte et une société de soins, et de soutenir les agents de changement féministes.

Pour l'occasion, plusieurs sous-thèmes seront décortiqués, en l'occurrence la jeunesse et le numérique qui sera animé par la paneliste Monie Lekoundzou; la jeune fille et l'entrepreneuriat par Maria; et le troisième sous-thème par l'artiste Maman crédo.

%

Concernant le spectacle qui aura lieu le 9 mars, Maman credo présentera au public une nouvelle pépinière des jeunes artistes instrumentistes et chanteuses en duo qui l'accompagnent : Dieuvie Biakayi au Tam-Tam, Sansi Mayindou à la Guitare Basse, Joliveth Mayindou à la batterie, Jeanne Lokomo au Piano, Ana Nkouka, Manase, Benie Chicane et Jaquie Slam, respectivement chanteuses et slameuse.

Comme à l'accoutumée, la Journée des droits des femmes a toujours été associée au port du pagne au Congo. A en croire l'artiste gospel, « parce que nous sommes Africaines et particulièrement Congolaises. Dans le temps, nos grands-mères s'habillaient ainsi. Le pagne représente notre identité. S'il faut célébrer ces moments, pourquoi pas ? » . Elle a ajouté: « Cependant, je peux aussi dire non, parce que le 8 mars est lié à une cause, celle de savoir si la femme congolaise est avancée dans le leadership ou non ; trouver des stratégies qui vont lui permettre d'évoluer aussi rapidement, sinon c'est un recul. Voilà les vraies questions qui devraient être posées ».

Le festival Zaba est un événement musical créé en 2021 à l'initiative de l'artiste gospel Maman Credo. Il mêle les louanges à Dieu et les musiques folkloriques pour offrir au grand public une ambiance unique au coeur de Brazzaville. Dans son objectif d'autonomiser les femmes, de les informer et les former, il est actuellement en préparation de sa deuxième édition qui va se tenir en mai prochain.