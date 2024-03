Afrique Centrale: Diplomatie - Denis Sassou N'Guesso invité à la 24e session ordinaire de la CEEAC

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a accordé, le 28 février à Pointe-Noire, une audience au ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, Siméon Oyono Esono Angue, porteur d'un message du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Le patron de la diplomatie équato-guinéenne a transmis au président de la République le message de son homologue de la Guinée équatoriale, Teodoro Ambiang Nguema, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC). Un message qui a trait à l'organisation prochaine à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, de la 24e session ordinaire de la conférence des chef d'Etat et de gouvernement de la CEEAC.

« Le sommet de la CEEAC se tiendra le 9 mars à Malabo. En attendant cette date, le sommet des chef d'Etat et de gouvernement a déjà commencé avec la réunion technique, dans le cadre de la paix et de la sécurité, de la justice et du commerce. Le président Obiang m'a chargé d'inviter son excellence Denis Sassou N'Guesso pour y assister », a déclaré le diplomate guinéen, au sortir de l'audience.

Hormis les questions sous régionales, Denis Sassou N'Guesso et Siméon Oyono Esono Angue ont évoqué également celles bilatérales entre le Congo et la Guinée équatoriale, deux pays qui entretiennent d'excellentes relations diplomatiques et de coopération.

Signalons que la 24e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC sera organisée sur le thème « La CEEAC à la croisée des chemins : vers la consolidation de la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale ».

L'objectif général de cette rencontre est de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté, de contrôler et de suivre la mise en oeuvre des politiques ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Elle est précédée par des réunions préparatoires.