Congo-Brazzaville: Concours de beauté Miss Kitoko 242 - Les candidatures attendues avant le 23 mars

L'opérateur culturel Chris Perphety entend organiser, le 23 mars à Pointe-Noire, le casting de la première édition du concours de beauté et d'élégance dénommé "Miss kitoko 242" en l'honneur de la jeune fille congolaise.

Loin de concurrencer "Miss Congo" ou une quelconque autre reine de beauté, la future "Miss kitoko 242" aura pour mission de lutter contre les violences faites au genre, de promouvoir l'art et la culture et de contribuer à valoriser l'entrepreneuriat en milieu juvénile.

Pour prendre part à cette compétition spéciale, les candidates devront satisfaire à un certain nombre de critères. Elles devront, entre autres, être de nationalité congolaise, avoir au minimum un niveau de la terminale, avoir entre 18 et 25 ans, mesurer au moins 1,65 m et disposer d'un projet entrepreneurial.

Elles ne devront pas être mariées ni avoir d'enfant et ne pas avoir poster des photos, des images ou tout autre contenu à caractère obscène sur les réseaux sociaux. Les candidates disposant de tatouages et des piercings seront autorisées à concourir avec l'approbation du comité d'organisation.

Seront également attendus de la part des candidates, la fourniture d'un certificat de nationalité ou d'une copie de la pièce nationale d'identité, le formulaire de candidature au concours dument renseigné et signé ainsi que le paiement des frais de participation non remboursables qui s'élèvent à 10 000 FCFA.

Par ailleurs, les organisateurs demandent aux personnes intéressées par ce concours de beauté et d'élégance à ne pas hésiter un seul instant à postuler. Les récompenses et les avantages prévus pendant et après le concours devraient motiver les jeunes congolaises à candidater, a argumenté l'organisateur.

« La cagnotte est de 1 000 000 FCFA. Les personnes qui hésitent à candidater sont le plus souvent les candidates les plus sérieuses, les prétendantes au prix et donc celles qui ont le potentiel de remporter la compétition et devenir les ambassadrices non seulement de la beauté et de l'élégance congolaise, mais aussi les dépositaires de la marque Miss kitoko 242 », a expliqué l'organisateur.

Précisons que la grande finale de cette première édition du concours de beauté et d'élégance dénommé Miss kitoko 242 aura lieu le 3 mai prochain dans la capitale économique congolaise, Pointe-Noire.