Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Dieu est une femme » d'Andrés Peyrot

« Dieu est une femme » est une plongée dans le sillage d'un film disparu et qui a été tourné dans les années 1970 au coeur d'une communauté panaméenne par le documentariste français oscarisé, Pierre-Dominique Gaisseau.

En 1975, Pierre-Dominique Gaisseau, explorateur français oscarisé pour son documentaire « Le Ciel et la boue », se rend au Panama pour réaliser un film sur la communauté fermée des Kunas, où la femme est sacrée. Gaisseau, son épouse et leur fille Akiko vivent avec les Kunas pendant une année. Mais le projet fait faillite et la copie est confisquée par une banque et mis aux oubliettes après la mort du réalisateur en 1997. Près de cinquante ans plus tard, les Kunas attendent toujours de découvrir cette oeuvre, devenue une légende transmise par les plus anciens aux plus jeunes. Un jour, une copie cachée est retrouvée à Paris...

C'est dans une très étonnante quête cinéphilique et ethnologique que s'est lancé le cinéaste suisse d'origine panaméenne, Andrés Peyrot, avec son documentaire "Dieu est une femme". Dévoilé en ouverture de la 38e Semaine internationale de la critique de la 80e Mostra de Venise, ce film de témoignage, de mémoire et de promesse tenue, à la fois intriguant et affectueux, lève habilement le voile sur l'existence et les traditions de la tribu des Kunas au passé et au présent.

%

Pas à pas, avec des images et paysages captivants, le spectateur est pris dans ce voyage d'immersion dans la vie d'un village de l'archipel des San Blas, le long de la côte panaméenne, du côté de la mer des Caraïbes. Avec passion et professionalisme, Andrés Peyrot a filmé les cérémonies d'initiation de cette société matriarcale qui suscitent plusieurs questions pour la communauté Kunas : « Comment les autres nous voient ? », « Comment nous voyons-nous nous-mêmes ? » ...

Le long métrage tissant habilement tradition et modernité a été monté par Sabine Emiliani et mis en musique par Grégoire Auger. Il tire son meilleur profit avec des photos, des archives vidéo et sonores, et des témoignages autour du tournage de 1975. Ce film, les Kunas le voulaient, désormais, ils l'ont.