Algérie: GECF - Clôture de la réunion du groupe de travail ad-hoc de haut niveau préparatoire au Sommet d'Alger

ALGER — Les travaux de la réunion du groupe de travail ad-hoc de haut niveau chargé des préparatifs du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu samedi à Alger, ont pris fin jeudi au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal", par l'élaboration d'une mouture de la "Déclaration d'Alger" à soumettre vendredi en Conseil ministériel extraordinaire.

Lors de cette réunion, tenue à huis clos, les dernières retouches ont été apportées au projet de la "Déclaration d'Alger" à soumettre à la réunion ministérielle extraordinaire, avant de la présenter, pour adoption, aux chefs d'Etat et de Gouvernement du GECF lors de la réunion au sommet qui sera présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Parmi les activités du 7e Sommet du GECF, figure l'inauguration, jeudi après-midi, du siège de l'Institut de recherches sur le gaz relevant du GECF, situé au niveau de la "Tour-B" du ministère de l'Energie et des Mines à Alger, lequel se veut un centre d'innovation et de recherches dédié au renforcement de la compréhension et de l'application des techniques liées au gaz.

Au programme, une autre réunion à huis clos consacrée au lancement de la 8e édition du "GECF Global Gas Outlook 2050", une publication annuelle sur les prévisions gazières, en présence de professionnels de l'industrie gazière et d'académiciens.

Le GECF compte 12 membres permanents (Algérie, Bolivie, Egypte, Guinée Equatoriale, Iran, Libye, Nigeria, Qatar, Russie, Trinité-et-Tobago, Emirats arabes unis, Venezuela) et 7 membres observateurs (Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique, Pérou).

Le Forum est une organisation intergouvernementale représentant les principaux pays exportateurs de gaz, soit 70% des réserves mondiales prouvées de gaz, plus de 40% de la production commercialisée, 47% des exportations via gazoduc et plus de la moitié des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde.