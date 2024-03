Ethiopie: Des fonctionnaires de haut niveau discutent de l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC

<strong>Addis Ababa — La délégation éthiopienne, conduite par le ministre du commerce et de l'intégration régionale et négociateur en chef pour l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC, Gebremeskel Chala, s'est entretenue avec le ministre d'État au commerce extérieur et président de la 13e conférence ministérielle de l'OMC (MC13), Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

Le négociateur en chef adjoint et ministre d'État au ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Mesganu Arga, le ministre d'État au ministère des finances, Eyob Tekalegn, membre du comité directeur national pour l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC, et l'ambassadeur Oumar Hussein, ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, ont participé à la réunion bilatérale.

À cette occasion, la délégation éthiopienne a informé les Émirats arabes unis des négociations d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC et des progrès réalisés jusqu'à présent, et a demandé le soutien des Émirats arabes unis dans les efforts de l'Éthiopie pour conclure les négociations.

En outre, la délégation éthiopienne a rencontré et discuté avec le ministre de Londres et ministre d'État pour la politique commerciale du Royaume-Uni, Gregory William Hands, et la présidente du groupe de travail sur l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC et ambassadrice adjointe du Royaume-Uni à Genève, Rebecca Fisher Lamb.

La délégation britannique a exprimé sa ferme volonté de continuer à soutenir le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC. L'ambassadrice Rebecca Fisher Lamb a réitéré sa ferme conviction et son espoir que l'Éthiopie conclura son processus d'adhésion et rejoindra l'OMC au cours de sa présidence.

Le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis ont apprécié les efforts renouvelés de l'Éthiopie et les progrès réalisés pour devenir membre de l'OMC.

Compte tenu de la taille importante du marché et de l'économie de l'Éthiopie, l'adhésion à l'OMC est mutuellement bénéfique pour l'Éthiopie et les autres pays membres, selon le ministère des affaires étrangères.