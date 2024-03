Ethiopie: Le pays lance des projets de gestion intégrée des ressources en eau

<strong>Addis Ababa — Les projets Basin Management Support for Resilient Inclusive Growth and Harmonized Transformation for the national integrated water resource management program of Ethiopia (BRIGHT) et Basin Scale Resilience Initiative for Ethiopia (Initiative de résilience à l'échelle du bassin pour l'Éthiopie) ont été lancés aujourd'hui.

Ces projets ont été lancés avec le soutien de l'Italie, de l'Union européenne et du gouvernement des Pays-Bas, en collaboration avec le ministère éthiopien de l'eau et de l'énergie et d'autres parties prenantes concernées.

Dotés d'un budget de 75 millions d'euros, les projets de gestion intégrée des ressources en eau, qui devraient être achevés dans les cinq prochaines années, viseront à améliorer la résilience et à réduire la vulnérabilité des populations à la sécheresse et au changement climatique en Éthiopie.

S'adressant au programme de lancement, Alessandro Faraoni, responsable du développement et de la coopération à l'ambassade d'Italie, a déclaré que la gestion intégrée des ressources en eau était cruciale pour le développement durable de la société et de l'environnement.

Soulignant l'importance de la gestion des ressources en eau, il a déclaré que les projets lancés aujourd'hui joueront un rôle essentiel dans l'exploitation des ressources en eau de l'Éthiopie.

L'ambassadeur des Pays-Bas en Éthiopie, Henk Jan Bakker, a déclaré que le lancement des projets de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est un grand pas en avant pour le pays afin d'améliorer la gestion des ressources en eau.

L'ambassadeur de l'UE en Éthiopie, Roland Kobia, a quant à lui déclaré que l'UE et ses États membres se souciaient de renforcer la capacité des communautés vulnérables et des autorités locales à gérer leurs ressources naturelles, afin de développer leurs économies dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie.

De même, le ministre de l'eau et de l'énergie, Habtamu Itefa, a déclaré que les projets sont essentiels pour assurer l'efficacité et l'équité de l'eau, et qu'ils constituent la base d'une gestion intégrée des ressources en eau.

Le ministre a affirmé l'engagement du ministère à fournir le soutien nécessaire à la réalisation des projets en collaboration avec toutes les parties prenantes concernées.

Ces projets font partie du programme national de gestion intégrée des ressources en eau mis en oeuvre sous les auspices du ministère de l'eau et de l'énergie, a-t-on indiqué.

Les bassins d'Abbay, d'Awash, de Wabi-shebele, des lacs de la vallée du Rift, de Danakil, d'Omo-Gibe et de Tekeze bénéficieront de ce programme de gestion intégrée des ressources en eau (IWRM), a-t-on appris.