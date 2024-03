Maroc: Les investissements dans les infrastructures, l'eau et le transport représentent 91% du programme prévisionnel 2023 (M. Baraka)

Rabat — L'Etat a investi un montant global de 41 milliards de dirhams (MMDH) dans les domaines de l'infrastructure, de l'eau et du transport, soit 91% du programme prévisionnel 2023, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Lors d'une journée d'information sur les programmes prévisionnels des marchés de bâtiment et des travaux publics (BTP) en 2024, qui s'inscrit dans le cadre du contrat-programme conclu entre le gouvernement et les professionnels, M. Baraka a passé en revue les plus importantes réalisations accomplies durant 2023, ainsi que les perspectives futures, souligne un communiqué du ministère.

Durant cette rencontre qui intervient dans un contexte marqué par le développement du secteur du BTP, grâce à l'augmentation de l'investissement public et la mise en oeuvre des programmes structurants, il a relevé que l'investissement public dans ce secteur a augmenté de 56% en 2024 par rapport à 2023.

Dans ce sens, il a fait savoir que le programme prévisionnel des investissements publics relatif au ministère de l'Équipement et de l'Eau et au ministère du Transport et de la Logistique, au titre de l'année 2024, a atteint 64 MMDH.

Par ailleurs, il a indiqué que le programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones touchées par le séisme d'Al Haouz, en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ne concernera pas uniquement la reconstruction, mais sera appuyé par d'autres projets de développement d'une valeur de 120 MMDH, sur une période de cinq ans.

Le ministre a également fait observer que le Maroc s'apprête à accueillir des manifestations de grande envergure, avec notamment l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, notant que ces évènements sportifs représentent une opportunité idoine pour élargir et moderniser les infrastructures, contribuant ainsi au développement du pays.

De même, il a évoqué le partenariat scellé entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, qui s'étendra de 2024 à 2029, ajoutant que cet accord est assorti d'une perspective importante pour les investissements dans les domaines du bâtiment et des travaux publics.

M. Baraka a insisté sur les mesures d'accompagnement permettant d'organiser et de structurer le secteur du BTP, afin de finaliser la création d'un écosystème fort au service de la souveraineté technique du Maroc.

Parmi l'ensemble des mesures d'accompagnement du secteur, le ministre a cité la classification et la qualification des entreprises du BTP permettant la création d'un système unifié pour l'ensemble de l'administration, l'amélioration du cadre de la commande publique (référentiel des prix unitaires et refonte du système de la révision des prix) dont l'objectif est de garantir la qualité finale des ouvrages, mais également la dématérialisation totale des procédures avant la fin de l'année 2024 (où les entreprises seront dispensées du dépôt des dossiers physiques), outre la mise en place de l'observatoire de BTP (OBTP) permettant d'accroitre la visibilité du secteur du BTP au Maroc.

Il a, à ce propos, souligné que le secteur du BTP est "l'un des secteurs les plus créateurs de valeur en termes socio-économiques, car il représente plus de 6% du PIB national et emploie un million de Marocains", ajoutant que "l'augmentation de l'investissement public permettra l'amélioration des conditions économiques de milliers d'entreprises et la création d'emplois".