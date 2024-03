Maroc: Une délégation du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Croatie en visite à Zagreb

Zagreb — Une délégation du groupe d'amitié parlementaire Maroc-Croatie effectue, depuis mardi, une visite de travail à Zagreb, axée sur la promotion d'un "partenariat parlementaire efficace reflétant l'entente et la coopération mutuelles".

La visite de travail, qui se poursuit au 3 mars, intervient à l'invitation du Président du groupe d'amitié parlementaire Croatie-Maroc et membre de la délégation du Parlement croate à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Domagoj Hajdukovic, indique un communiqué de l'ambassade du Royaume en Croatie.

A cette occasion, la délégation parlementaire marocaine a eu des entretiens avec des membres du gouvernement croate, à savoir la ministre de l'Agriculture, Marija Vučković, la ministre du Tourisme et des Sports, Nikolina Brnjac, et le Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères et européennes, Frano Matušić.

Lors de ces échanges, qui se sont déroulés en présence de l'Ambassadeur du Maroc à Zagreb, Nour Al Houda Marrakchi, les membres du gouvernement croate se sont félicités de "l'excellence des relations bilatérales, lesquelles doivent être consolidées davantage pour être à la hauteur des attentes et aspirations des deux pays", selon la même source.

Les hauts responsables croates ont salué les réformes et les grandes projets qui ont permis au Maroc de se positionner en tant que leader dans sa région et à l'échelle internationale, exprimant le voeu de bénéficier des expériences réussies du Royaume dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agriculture, du tourisme ainsi que de la transition numérique et énergétique.

%

De leur côté, les membres de la délégation parlementaire marocaine se sont félicités des liens historiques entre le Maroc et la Croatie, deux pays amis qui partagent l'espace méditerranéen, soulignant la position stratégique du Maroc en tant que partenaire de l'Union européenne et porte d'entrée de l'UE vers l'Afrique, ajoute-t-on de même source.

Ils ont également rappelé le contexte économique "très favorable" pour les investisseurs croates au Maroc, qui organisera la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030, mettant en exergue le rôle des centres d'investissements régionaux dans la facilitation et l'accompagnement global des entreprises étrangères.

Les parlementaires marocains ont souligné la nécessité de donner une nouvelle impulsion aux relations entre Rabat et Zagreb, ajoutant que le groupe d'amitié parlementaire Maroc-Croatie dans les deux Chambres du Parlement marocain est bien déterminé à promouvoir davantage les relations bilatérales et à consolider la coopération parlementaire.

Selon le communiqué, les membres de la délégation parlementaire marocaine ont eu également des entretiens avec le vice-président du Parlement croate, Davorko Vidović, et le Groupe d'amitié interparlementaire Croatie-Maroc.

Lors de ces entretiens, M. Vidović et les députés croates ont mis en exergue l'excellence des relations bilatérales, exprimant leur admiration des grandes avancées réalisées par le Maroc, depuis l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI et des grands projets en cours, initiés en perspective de la Coupe du Monde 2030.

Les deux parties ont également plaidé pour une promotion soutenue des relations entre les institutions législatives des deux pays et pour un plus grand échange d'expertises et d'expériences dans le domaine législatif, poursuit le communiqué.

La délégation parlementaire marocaine comprend les présidents du Groupe d'amitié Maroc-Croatie au niveau de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers, respectivement Mohamed Hammani (PAM) et Ismail Alaoui (USFP), ainsi que des membres Abdelouahed Chafaqi du Groupe Rassemblement National des Indépendants, Abdelfattah Ahl El Makki du Groupe Istiqlalien de l'Unité et de l'Égalitarisme et Fadel Brass du Groupe Socialiste-Opposition Ittihadi.