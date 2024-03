Algérie: Clôture des 8e Journées du film européen en Algérie

ALGER — La 8e édition des Journées du film européen en Algérie a pris fin, jeudi soir, à la Cinémathèque d'Alger, avec la projection du long métrage suédois, "Triangle of Sadness" (Sans filtre), distingué en 2022, de la "Palme d'Or "au Festival de Cannes.

Présenté au nombreux public présent, par l'ambassadeur de Suède en Algérie, Bjorn Haggmark, "Triangle of Sadness" de Ruben Ostlund s'attaque à la bourgeoisie occidentale, ses codes, son mode de vie et ses excès, dans un film puissant, à la fois farce grotesque et fable, pervertissant allègrement les rapports de force entre riches et pauvres.

En trois parties d'une durée totale de 2h et 27 mn, le film suédois raconte l'histoire de Carl et Yaya, un couple de mannequins, qui sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe, après avoir participé à une "Fashion Week" (semaine de défilés de mode).

Tandis que l'équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine, refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche.

Les événements prennent alors une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent, lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

Après le naufrage du bateau, le film, qui prend pour décor une île déserte où une poignée de survivants ont échoué, renverse définitivement les rôles pour voir la femme de ménage, seul espoir de survie du groupe sur l'île, s'auto-proclamer, "Capitaine".

%

Depuis le 22 février dernier, 14 films ont été projetés à la Cinémathèque d'Alger, représentant autant de pays européens, avec notamment, la Belgique, l'Estonie, l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal et la Suède.

La 8ème édition des Journées du cinéma européen en Algérie a programmé en marge des projections, des Masters Class, animées par, Véronique Jadin, réalisatrice du long métrage belge "L'employée du mois" et Josefine Lindner, production designer du film allemand, "The Ordinaries".

Organisées sous le thème de la "Comédie" par la Délégation de l'Union Européenne en Algérie, avec la collaboration du Ministère de la Culture et des Arts et du Centre Algérien du Cinéma (CAC), les 8èmes Journées du film européen en Algérie ont vu onze des films sur les 14 programmés à Alger, projetés également à Oran, Bejaia et pour la première fois à Annaba.