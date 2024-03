Afrique: Les dirigeants préconisent une mise en oeuvre à plus grande échelle de l'approche « Une seule santé »

communiqué de presse

L'adoption d'une approche « Une seule santé » prend en considération le fait que la santé des personnes est étroitement liée à la santé des animaux et que notre environnement commun offre des solutions prometteuses pour relever des défis sans précédent.

S'exprimant à l'occasion de la deuxième réunion exécutive annuelle de l'Alliance quadripartite qui s'est tenue aujourd'hui à Nairobi (Kenya), le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : « une volonté politique soutenue est nécessaire pour garantir l'intégration des principes de l'approche « Une seule santé » dans les politiques nationales et internationales. La mise en oeuvre dans les pays ; la mobilisation des ressources ; les données scientifiques et factuelles et la volonté politique constituent les quatre priorités vers lesquelles nous devons tendre ensemble au cours de l'année à venir. »

Les dirigeants des quatre organisations membres de l'Alliance quadripartite sur l'approche « Une seule santé » ; à savoir l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé animale, ont oeuvré ensemble pour faire progresser l'approche « Une seule santé » dans le monde entier.

Lors de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui, les organisations ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage l'impact politique du plan et à mobiliser des ressources durables pour appuyer la mise en oeuvre de l'approche « Une seule santé » à tous les niveaux.

Le Plan d'action conjoint « Une seule santé » publié en 2022 vise à intégrer les systèmes et les capacités afin que nous puissions collectivement mieux prévenir, prévoir et détecter les menaces pour la santé et y faire face. En définitive, cette initiative s'attache à améliorer la santé des êtres humains, des animaux, des plantes et de l'environnement, tout en contribuant au développement durable.

Le Guide de mise en oeuvre du Plan d'action conjoint « Une seule santé » publié récemment constitue la pierre angulaire des efforts mondiaux ; en effet, il fournit des conseils pratiques en vue de traduire la théorie « Une seule santé » en une action concrète. Le groupe d'experts de haut niveau sur l'approche « Une seule santé » a rassemblé les ressources et les outils existants et a élaboré la liste d'inventaire « Une seule santé » pour le Guide.

« L'objectif ultime et la valeur de notre Alliance « Une seule santé » résident dans la mise en oeuvre de changements positifs au niveau national », a déclaré la Dre Amina Benyahia, Cheffe par intérim de l'initiative « Une seule santé » de l'OMS. « En donnant des moyens aux pays, en renforçant les systèmes de santé et en favorisant la collaboration intersectorielle, nous avons la possibilité de stimuler un changement transformateur, de la base au sommet, en vue d'améliorer la santé et le bien-être dans le monde entier. »