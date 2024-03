Egypte: Participation égyptienne au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et à la Conférence du désarmement

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est rendu dimanche matin, 25 février 2024, à Genève, dans le cadre d'une visite officielle pour participer aux travaux de la cinquante-cinquième session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

Des représentants de plus de 110 pays participeront au segment de haut niveau de la cinquante-cinquième session du Conseil des droits de l'homme, qui se tiendra du 26 au 28 février 2024.

Choukri prononcera l' allocution de l'Égypte au cours des travaux du Conseil des droits de l'homme. Il participera en plus à un certain nombre d'événements organisés en marge des travaux du Conseil. Ceux-ci portent sur les crises régionales et internationales les plus importantes et leurs répercussions sur le climat mondial des droits de l'homme, en particulier les répercussions de la guerre en cours à Gaza sur la situation des droits de l'homme.

Choukri participe également au segment de haut niveau de la Conférence sur le désarmement, présidée par l'Indonésie. Cette Conférence est le principal forum international consacré à la négociation de traités et d'accords de désarmement et de non-prolifération.

En marge de cette visite, le ministre Sameh Choukri tiendra également des réunions avec un certain nombre de hauts fonctionnaires d'organisations internationales et de ministres des affaires étrangères présents à Genève, en plus de sa participation aux réunions du comité ministériel arabo-islamique émanant du sommet de Riyad, qui est présent à Genève pour consulter les responsables de l'ONU sur l'évolution de la crise à Gaza et sur les efforts déployés pour y remédier.