Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Gladis Koumou s'impose avec « Bespoke Shoes Africa Spirit»

Gladis Koumou est un entrepreneur congolais et propriétaire de l'établissement Elwit day. Il est rentré de Rome où il venait de prendre part au forum Congo-Italie en marge duquel il y a eu l'exposition de plusieurs artisans congolais. A cette occasion, il avait présenté sa marque de chaussures Bespoke Shoes Africa Spirit que le chef de l'Etat, Denis Sasssou N'Guesso, a saluée.

Amoureux des chaussures de luxe depuis sa tendre enfance, Gladis Koumou s'est lancé pour la première fois dans cette aventure en 2010 grâce à un contrat avec le ministère du Commerce et des Approvisionnements pour l'exposition universelle de Shangaï, en Chine. « A partir de là, je vais entrer en contact avec plusieurs artisans des différents domaines pour une collaboration. Je dessinais et ils montaient mes chaussures. De fil en aiguille, je suis arrivé à monter ma marque de souliers », a-t-il indiqué.

En effet, Gladis Koumou voulait faire les choses différemment en fabriquant les chaussures de luxe. Une sorte de révolte qui le rongeait toutefois qu'il prenait part à des expositions l'amenant ainsi à créer cette industrie de luxe. « Nous travaillons sur tous les types de cuirs. Le cuir de vache, de mouton, de crocodile, de lézard, d'autriche », a précisé l'entrepreneur.

Contrairement à d'autres créateurs de chaussures qui vont en Occident, Gladis Koumou a préféré mettre le cap sur l'Asie. « L'occasion faisant le larron, je me suis retrouvé avec les artisans asiatiques avec lesquels le contact a été facilement établi. L'autre raison, il y a ce qu'on appelle le rapport qualité-prix, parce que si je me mets à produire les chaussures avec les artisans occidentaux, cela me coûtera plus cher. A ce moment-là, cela jouera sur la clientèle locale », a-t-il confié. Il a alors préféré le faire au pays pour que les gens comprennent que sur place on peut faire des chaussures qui fassent jeu égal avec les marques renommées de l'Europe. « Ce n'est pas seulement une simple chaussure, mais c'est à la fois un esprit et un combat. C'est une identité, et nous disons que vous pouvez compter sur nous en Afrique », a expliqué Gladis Koumou.

%

Cependant, Gladis Koumou nourrit de grandes ambitions pour l'avenir. Il est en train de travailler avec le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement pour la construction d'une manufacture industrielle de la chaussure qu'ils vont produire en masse pour permettre à chaque Congolais de bien se chausser. Et pendant le forum Congo-Italie, il a eu la chance de rencontrer le président de la République, Denis Sassou-N'Guesso, qui, en visitant son stand, l'a félicité sur la place de Rome. « Il était très content et a décidé de chausser les marques de chaussures congolaises. Il veut être l'exemple et je demande aux membres du gouvernement de faire autant », a déclaré Koumou.