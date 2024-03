Cameroun: Douala - Horizon femmes propose un théâtre communautaire sur les droits fonciers des femmes

Horizon Femmes, organisation engagée dans la promotion des droits fonciers des femmes, a organisé ce 29 février un théâtre communautaire dans la salle du centre d'insertion professionnelle des jeunes de Douala 3eme.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de leur projet "Femme et Foncier" qui vise à sensibiliser les communautés sur les droits fonciers des femmes au Cameroun.

Deux pièces de théâtre ont été présentées lors de cette occasion, chacune d'entre elles véhiculant un message important. La première pièce mettait en lumière les nombreux problèmes auxquels une femme peut être confrontée après le décès de son mari. Elle explorait les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées pour faire face à cette situation et soulignait l'importance de soutenir les veuves dans leur lutte pour leurs droits fonciers.

La deuxième pièce de théâtre avait pour objectif de montrer aux femmes comment procéder pour acheter un terrain en toute légalité. Elle mettait en évidence les étapes clés de l'acquisition foncière et fournissait des informations pratiques aux femmes intéressées par cette démarche. Cette pièce visait à autonomiser les femmes en leur donnant les connaissances nécessaires pour naviguer dans le système foncier et protéger leurs droits.

%

Le projet "Mobilisation communautaire et plaidoyer pour la sauvegarde des droits fonciers des femmes et veuves dans les régions du Littoral, Centre et de l'Ouest du Cameroun" vise à améliorer les connaissances des femmes et veuves sur leurs droits fonciers dans ces régions. Il comprend des sessions de formation sur les droits fonciers des femmes, des actions de plaidoyer pour réduire les expulsions illégales et promouvoir la rétrocession des terres confisquées. On espère que ce projet contribuera à réduire les discriminations foncières à l'encontre des femmes, à améliorer la compréhension de la propriété foncière féminine au sein des communautés et à renforcer l'organisation des femmes pour défendre leurs droits fonciers. Il s'étalera sur une durée de 20 mois et sera mis en oeuvre dans les régions de l'Ouest, du Centre et du Littoral camerounais.

Léonie Françoise Tabi, présidente de l'association des veuves de Douala 3ème, face à la presse, a exprimé sa satisfaction quant à l'importance accordée aux droits des femmes dans la société camerounaise. Elle a souligné l'importance de prendre en compte des thèmes tels que ceux abordés lors du théâtre communautaire pour l'avancement de l'État camerounais dans son ensemble.

Mme NNA NNA née Tamgo Laurentine, déléguée et assistante principale des affaires sociales à Douala 3ème, de son côté a souligné l'importance de lutter contre l'ignorance en matière foncière et a affirmé que les femmes ont le droit d'avoir un titre foncier. Elle a souligné l'engagement de l'organisation Horizon Femmes à promouvoir les droits des femmes dans tous les domaines, en particulier en ce qui concerne la propriété foncière : "Nous sommes dans un pays où l'ignorance fait qu'on se retrouve dans des difficultés en matière foncière. (...) Il n'est pas question de dire qu'une femme ne pas avoir un titre foncier. Nous sommes là pour promouvoir les droits des femmes dans tous les secteurs et de manière particulière sur la propriété foncière." A-t-elle déclaré.

L'événement a été un succès et a permis de sensibiliser la communauté sur les droits fonciers des femmes et des veuves. Horizon Femmes continuera à travailler activement pour promouvoir l'égalité des droits fonciers et autonomiser les femmes dans les régions du Littoral, du Centre et de l'Ouest du Cameroun.