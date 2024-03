Afrique du Nord: Banques - L'encours du crédit bancaire au Maroc enregistre une hausse de 5,2% en 2023

A la fin de l'année 2023, l'encours du crédit bancaire au Maroc a enregistré une hausse de 5,2% à 1 114 millions de dirhams (MDH), selon les services de Bank Al Maghrib (BAM), la Banque Centrale Marocaine.

Selon BAM, les entreprises non financières (ENF)privées ont enregistré une légère hausse annuelle de 0,1% du crédit qui leur a été accordé et qui recouvre une progression de 6,9% des prêts à l'équipement et un repli de 8,6% des facilités de trésorerie.

L'enquête de conjoncture de BAM indique que l'accès au financement bancaire, au 4ème trimestre 2023, a été jugé normal par 78% des industriels et difficile par 22% d'entre eux. Le coût du crédit aurait été en stagnation selon 66% des entreprises et en hausse selon 28% d'entre elles.

Sur un autre registre, l'enquête sur les conditions d'octroi de crédit au titre du 3ème trimestre 2023 révèle que les critères auraient été durcis pour les crédits de trésorerie et maintenus inchangés pour les prêts à l'équipement et à la promotion immobilière.

« Par taille d'entreprise, ils auraient été durcis pour les Très Petites et moyennes entreprises (TPME) et maintenus inchangés pour les grandes entreprises (GE) », note BAM. Quant à la demande, elle aurait enregistré une hausse pour tous les objets de crédit, avec un accroissement pour les GE et un repli pour les TPME. Au 4eme trimestre 2023, les taux appliqués aux nouveaux crédits ont progressé à 5,42%. Par taille d'entreprise, ils se sont établis à 5,25% pour les GE et à 5,70% pour les TPME.

Concernant les concours aux ménages, BAM note qu'ils ont connu « une hausse annuelle de 2,1 %, recouvrant un accroissement de 2% des prêts à l'habitat et de 0,5% des crédits à la consommation. »

Selon toujours les services de la Banque Centrale marocaine, à l'issue du 3ème trimestre 2023, les banques ont déclaré un assouplissement des critères d'octroi des prêts à la consommation et un maintien inchangé de ceux des crédits à l'habitat. La demande aurait reculé aussi bien pour les prêts à l'habitat que pour ceux à la consommation. Les taux appliqués aux nouveaux crédits ressortent, au 4eme trimestre 2023, globalement en stagnation à 5,95%, avec une progression à 4,83% pour les crédits à l'habitat et une baisse à 7,18% pour ceux à la consommation.

A fin décembre 2023, les dépôts auprès des banques se sont établis à 1165 MDH, enregistrant une hausse de 2,8% comparativement au même mois de l'année précédente. Les dépôts des ménages ont atteint 859,6 MDH, en hausse annuelle de 3,7%, avec 204,5 MDH détenus par les Marocains résident à l'étranger (MRE). Les dépôts des entreprises privées se sont accrus de 9,2% à 206,3 MDH à fin décembre 2023.

Concernant, les taux de rémunération des dépôts à terme, BAM signale qu'ils ont enregistré des hausses de 40 points de base pour ceux à 12 mois et de 23 points de base pour ceux à 6 mois s'établissant respectivement à 3,05% et 2,60% à fin décembre 2023. Le taux minimum de rémunération des comptes d'épargne a été fixé à 2,73% pour le premier semestre 2024, soit une baisse de 25 points de base par rapport au semestre précédent.