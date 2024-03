Ile Maurice: Aucune réunion depuis mai 2023

Du mois de mai de l'année dernière à ce jour il n'y a eu aucune réunion du comité parlementaire de l'Independent Commission Against Corruption (ICAC). La raison étant que ce comité éprouvait des difficultés à réunir un quorum de cinq membres sur un total de neuf. Le pire est que Nando Bodha, qui a été nommé membre dudit comité depuis le 4 mai 2023 sur recommandation du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, n'a assisté à aucune réunion.

D'après Nando Bodha, il n'a jamais été convoqué, mais selon l'ancienne présidente de ce comité, Naveena Ramyad, à deux reprises, le bureau du clerc de l'Assemblée nationale l'aurait invité mais il ne s'est pas présenté. Lorsque nous avons indiqué à Nando Bodha que, selon Naveena Ramyad, il a déjà été convoqué mais n'a pas répondu présent, l'ancien ministre orange a maintenu qu'il n'a jamais reçu de convocation. «La communication a dû mal passer.»

Du reste, affirme Naveena Ramyad, il n'y a pas eu de réunion par faute de quorum. Elle ajoute qu'elle a été tenue en otage après la démission des quatre membres de l'opposition en mars 2021.«Il y a eu la démission de Patrick Assirvaden, de Farhad Aumeer, de Kushal Lobine et de Ritish Ramful, et de ce fait, nous ne nous sommes retrouvés qu'à cinq membres du gouvernement. Néanmoins, nous avions pu nous réunir comme nous l'avions souhaité.»

Depuis mai dernier, ajoute Naveen Ramyad, malgré la nomination de Nando Bodha, il a été difficile de réunir les cinq membres de l'opposition. «En une occasion, Joanne Tour a dû présenter ses excuses en raison du décès d'un de ses proches et à une autre occasion, Tania Diolle n'a pu assister à la réunion car elle était souffrante. Il a fallu annuler les deux réunions alors que des membres de l'ICAC étaient présents.»

Depuis août 2023, deux autres membres, en l'occurrence Dorine Chukowry et Anjiv Ramdhany, ont été nommés ministres. Et le 14 février, la présidente du comité, Naveena Ramyad, également nommée ministre, a soumis sa démission. Du coup, ce comité se retrouve avec cinq membres seulement, soit Joanne Tour, Prakash Ramchurrun, Tania Diolle, Ashley Ittoo et Nando Bodha. Ce dernier rappelle qu'il fait partie de ce comité à la demande du leader de l'opposition. «Je me souviens que le Premier ministre avait répondu au Parlement qu'il n'allait pas répondre à une question concernant le salaire du président de l'ICAC et que cette question peut être soulevée lors du comité parlementaire. Je pensais qu'au sein de ce comité, on pourrait obtenir de telles informations mais pas une seule fois, je n'ai pu assister à une réunion.»

Il appartient désormais au Premier ministre de nommer un autre membre du gouvernement et aussi de choisir un nouveau président. C'est à la rentrée parlementaire que le speaker annoncera l'identité de ce nouveau membre.

Par ailleurs, le Public Accounts Committee (PAC) doit trouver un remplaçant à Naveena Ramyad, qui a démissionné comme membre depuis sa nomination comme ministre. Néanmoins, rien n'empêche le comité de se réunir car il y a actuellement huit membres, en l'occurrence le président Reza Uteem, Patrice Armance, Mahend Gungapersad, Deven Nagalingum, Kavi Doolub, Ismaël Rawoo, Francisco François et Salim Abbas Mamode.

Reza Uteem soutient que le nom du nouveau membre sera probablement annoncé lors de la rentrée parlementaire prévue pour le 26 mars. «Je salue la contribution de Naveena Ramyad au sein de ce comité. Elle a été très active et a fait un bon travail d'équipe afin que le comité puisse soumettre des rapports.» Reza Uteem indique que le comité se réunit chaque jeudi. «La semaine dernière, il n'y a pas eu de réunion en raison du cyclone Eleanor. Pour ce qui est du prochain rapport, nous prenons le temps qu'il faut car comme c'est notre dernier rapport, nous voulons inclure le maximum de ministères.»