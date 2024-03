Afrique: La victoire d'Adwa a fait de l'Éthiopie l'icône de l'aspiration et de l'indépendance de l'Afrique - Prof Adi

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie est devenue un symbole de l'aspiration et de l'indépendance africaines grâce à la bataille d'Adwa, a déclaré Hakim Adi, professeur d'histoire de l'Afrique et de la diaspora africaine au Royaume-Uni.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le professeur a rappelé que la bataille d'Adwa n'avait pas seulement permis de vaincre l'armée italienne, mais aussi d'assurer l'indépendance de l'Éthiopie.

"L'Éthiopie est devenue le seul pays africain indépendant et le seul pays africain à défendre son indépendance par la force militaire ou en dominant l'armée européenne", a-t-il expliqué.

En outre, le professeur a ajouté que cette victoire était devenue extrêmement importante pour l'ensemble de l'Afrique et pour les Africains du monde entier, car les Noirs du monde entier se tournaient vers l'Éthiopie, car elle leur montrait que les Européens pouvaient être vaincus et qu'ils n'étaient pas supérieurs.

Les habitants de l'Éthiopie étaient si bien organisés pour défendre la puissance européenne que "l'Éthiopie est devenue un symbole de l'indépendance africaine lors de la bataille d'Adwa", a rappelé le professeur.

En outre, il a montré que l'Éthiopie est devenue un symbole indépendant, en particulier pour le mouvement panafricain, c'est-à-dire le mouvement des Africains et des personnes d'origine africaine dans le monde entier, qui luttent pour l'indépendance de l'Afrique et pour les droits des Africains dans le monde entier.

Il a déclaré : "C'est une bataille extrêmement importante. On constate que des organisations dans d'autres parties du monde ont pris le nom d'Éthiopie, même dans ce pays (la Grande-Bretagne), où une association progressiste éthiopienne a été créée quelques années plus tard. Les gens considèrent l'Éthiopie comme un symbole d'inspiration et d'indépendance pour tous les Africains", a souligné le professeur Adi.

Il a ajouté que la victoire d'Adwa a démontré que si les gens sont unis, toutes sortes de choses sont possibles.

"Adwa est l'un des exemples qui montrent l'importance de l'unité ; il y a d'autres problèmes parce que les grandes puissances qui s'affrontent en Afrique essaient de désunir le continent, de monter les pays les uns contre les autres, de créer des perturbations à l'intérieur des pays", a expliqué le professeur Adi.

La victoire d'Adwa a prouvé que l'unité d'un pays et de son peuple contribue grandement à l'unité de notre continent, a souligné le professeur.

"Nous avons besoin de cette unité au niveau national, ce qui permettra une unité plus forte au niveau continental et montrera la valeur de cette unité. Si l'on peut unir un pays, on peut réaliser beaucoup de choses".

La bataille d'Adwa, qui s'est déroulée le 1er mars 1896, incarne la résistance réussie contre le colonialisme et constitue la bataille la plus inédite de l'histoire de l'Afrique au 19e siècle.

La bataille s'est déroulée pendant ce que les historiens ont appelé la "ruée vers l'Afrique", c'est-à-dire la lutte entre toutes les grandes puissances européennes pour se partager le continent africain. Cette lutte a abouti à la division de l'Afrique entre les grandes puissances.

La victoire d'Adwa est une bataille vivante, durement gagnée par les Africains, qui a été le fer de lance de la lutte des Africains et des Noirs du monde entier pour la liberté et l'indépendance.