Ethiopie: Le fils de Marcus Garvey déclare qu'Adwa est une victoire déterminante pour l'histoire globale des Noirs

<strong>Addis Ababa — Fils du célèbre panafricaniste Marcus Garvey, le Dr Julius Garvey a décrit la victoire d'Adwa contre les envahisseurs italiens en 1896 comme une victoire déterminante dans l'histoire mondiale des Noirs.

Chaque année, le 2 mars, la victoire d'Adwa est commémorée en souvenir des Éthiopiens qui, il y a 128 ans, ont vaincu les colonisateurs italiens avec un courage inébranlable et splendide pour l'indépendance et la liberté de l'Éthiopie et de toutes les nations opprimées à travers le monde.

Cette victoire a été largement rapportée dans le monde entier comme le tout premier triomphe du continent sur une puissance coloniale et a enflammé l'esprit du panafricanisme.

Marcus Garvey était un orateur pour les mouvements du nationalisme noir et du panafricanisme, pour lesquels il a fondé l'Universal Negro Improvement Association et l'African Communities League. Garvey a développé une philosophie panafricaine qui a inspiré un mouvement de masse mondial.

Julius Garvey, fils du nationaliste noir et panafricaniste le plus influent du XXe siècle, Marcus Garvey, a déclaré à l'ENA que la victoire d'Adwa occupait une place particulière dans l'histoire des Noirs du monde entier.

L'Éthiopie est un pays spécial pour les Noirs du monde entier, a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Nous sommes donc très fiers de l'Éthiopie".

"L'histoire de l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisée, est très importante pour nous dans la diaspora, car c'est le seul pays vers lequel nous nous tournons pour transmettre nos traditions du passé au présent et à l'avenir", a fait remarquer M. Garvey.

Le mot lui-même est déséquilibré, car la civilisation dans l'histoire n'a pas commencé avec la Grèce ou Rome, a déclaré le fils du panafricaniste, en soulignant qu'"elle a commencé avec les civilisations de la vallée du Nil, bien sûr, l'Éthiopie étant une partie importante de cela".

La communauté noire mondiale doit valider sa civilisation la plus ancienne, a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Nous devons réparer les torts qui nous ont été causés au fil du temps."

La victoire d'Adwa est à l'origine d'une grande partie du panafricanisme dans la diaspora, car elle ressemble beaucoup à la victoire d'Haïti en 1804, a-t-il expliqué.

"C'est un moment fondateur pour nous dans la diaspora. C'est la même chose avec la bataille d'Adwa en 1896, et Menelik II, et c'est aussi un moment fondateur de notre histoire. Cela fait partie de notre héritage, de notre culture et de nos traditions, et cela devrait faire partie de notre processus éducatif", a souligné M. Garvey.

Les gens qui ne connaissent pas leur histoire et leur culture traditionnelle sont comme un arbre sans racines, disait mon père ; il a ajouté : "Nous devons donc éduquer les jeunes correctement, afin qu'ils comprennent leur culture et qu'ils puissent diffuser notre culture dans le monde entier".

"Le fait que l'Éthiopie n'ait pas été colonisée a été une grande victoire sur les Italiens de Menelik II en 1896. Nous allons donc tous célébrer cela dans le monde entier.

Nous avons une importante communauté rastafari qui valorise l'Éthiopie et l'empereur Hailesilassie. Et nous en faisons tous partie. C'est donc très important", a ajouté M. Garvey.