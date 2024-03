Angola: L'INEFOP forme plus de 88 mille jeunes

Luanda — L'Institut National d'Emploi et Formation Professionnelle (INEFOP) a formé 88 mille 671 jeunes dans divers domaines en 2023, a informé jeudi la ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité Sociale (MAPTSS), Teresa Rodrigues Dias.

Selon la gouvernante, qui intervenait à l'ouverture du cycle de formation 2024, les activités de formation étaient de courte, moyenne et longue durée, liées aux domaines de l'électricité, de l'électronique, des carrières, de la coupe et couture, de la mécanique et de l'informatique, entre autres, axé sur l'amélioration de l'offre de formation, ainsi que sur l'expansion du réseau de centres de formation professionnelle à travers le pays.

Ce cycle, a-t-elle poursuivi, a formé 926 détenus et 353 personnes handicapées, soulignant ainsi les efforts de l'Exécutif dans la resocialisation de ceux qui à un certain moment de leur parcours de vie sont entrés en conflit avec la loi et l'inclusion sociale des personnes handicapées.

Elle a précisé que pour ce nouveau Cycle de Formation, le Système National de Formation Professionnelle compte 162 Centres de Formation Professionnelle, supervisés par l'Institut National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, avec une capacité annuelle de formation de plus de 100.000 citoyens.

Teresa Rodrigues Dias a souligné qu'en plus des 162 référencés, le secteur compte également plus de 1.444 centres privés, dont 36 provenant d'autres entités publiques, comme dans le secteur pétrolier, la construction, l'agriculture, l'énergie, entre autres.

"Nous sommes certains que la qualification du capital humain constitue l'un des axes fondamentaux du développement socio-économique du pays et une action prioritaire prévue dans le Plan National de Développement - PDN 2023-2027", a-t-elle défendu.

Placé sous le thème « Une formation professionnelle moderne et inclusive, clé du développement du capital humain », l'événement a réuni environ 500 apprenants.

L'INEFOP est un organisme supervisé par le Ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale et a pour mission d'assurer la mise en oeuvre des politiques actives du marché du travail et du Système National de Formation Professionnelle.